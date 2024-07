Puigdemont es querella contra el jutge Aguirre per prevaricació i malversació

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay, i l'advocat Gonzalo Boye han presentat una querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Els querellants acusen el magistrat dels delictes de prevaricació i malversació.

Puigdemont, Alay i Boye també demanen com a mesura cautelar el seu "cessament provisional" per apartar-lo del cas Volhov, que investiga suposades ingerències russes en el Procés i en el qual estan imputats. L'objectiu que busca la mesura és que Aguirre no continuï actuant ni prengui represàlies contra ells.

En el text, diuen que Aguirre ja hauria prevaricat des que el 2016 va obrir la investigació contra suposades subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona a ONG vinculades al sobiranisme. Això no obstant, se centra en la interlocutòria d'Aguirre del 21 de juny, que considera que suposa una despesa "il·lícita" de recursos públics, per desig de l'instructor d'esquivar el manament de l'Audiència de concloure la causa.

Acusen Aguirre de burlar les resolucions dels superiors

Les defenses creuen que el magistrat "instrumentalitza la creació de peces separades amb una finalitat il·legítima i il·lícita, que no és altra que burlar el compliment de les resolucions dictades pels seus superiors jeràrquics". Tot plegat en un escrit de 39 pàgines que s'ha presentat aquest dimarts.

"Per ara ja s'ha dictat una interlocutòria en què 13 persones il·legalment estan sent investigades i es troben a costa de l'arbitri del querellat, sense cap possibilitat de defensar-se i amb greus expectatives de veure, encara més, minvats els seus drets constitucionals", avisen Puigdemont, Alay i Boye en la seva querella.

L'escrit demana així que es prengui declaració a Aguirre com a investigat. També com a testimonis al lletrat de l'administració de justícia del seu jutjat, a un periodista i a l'autor d'un llibre sobre la suposada trama russa del Procés.