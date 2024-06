El jutge Aguirre obre una nova causa per imputar Puigdemont i Mas per la trama russa del Procés

Nou moviment de la justícia espanyola per esquivar l'amnistia. El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha obert una peça separada del cas Volhov per implicar els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas en l'anomenada trama russa del Procés. En aquest cas, el magistrat els imputa per traïció i malversació de fons públics, delictes que no estan inclosos en la llei d'amnistia.

Ara bé, el jutge va més enllà perquè implica també l'entorn directe de Puigdemont en aquesta investigació: excàrrecs de CDC com Elsa Artadi i Víctor Terradellas, el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, i fins i tot el periodista Carles Porta o l'empresari gironí Miquel Casals, entre altres.

A més, demana a la instància judicial superior investigar el diputat Francesc de Dalmases, que és aforat. El jutge ho ha decidit després que l'Audiència de Barcelona l'obligués a anul·lar les diligències practicades des de l'agost passat.

A la interlocutòria, el magistrat assegura que "podrien haver-se finançat activitats amb fons públics que tindrien la finalitat d'obtenir suport internacional, ajuda econòmica i suport financer dels governs de la Xina i Rússia per a una suposada República Catalana".



Jordi Turull, secretari general de Junts, ha reaccionat a la decisió del jutge Aguirre: "Només volen venjança, sense cap mena d'escrúpol ni vergonya". Turull ha titllat la causa d'inexistent i de fantasia inventada.