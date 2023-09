Puigdemont respon a Felipe González: "Hi ha polítics que quan parlen fan pujar el preu de la calç viva"

Carles Puigdemont ha assegurat aquest dijous en una piulada que "hi ha polítics que quan parlen fan pujar el preu del pa, i altres fan pujar el preu de la calç viva". L'expresident de la Generalitat ha tirat d'ironia per respondre a Felipe González després que aquest expressés amb duresa el seu rebuig a una hipotètica amnistia als líders independentistes i cridés a no deixar-se "fer xantatge per minories en vies d'extinció".

"De moment, sembla que hi ha hagut un repunt en l'interès espanyol per l'òxid de calci…", ha ironitzat Puigdemont, en referència als mètodes dels Grups Antiterroristes d'Alliberament (GAL), l'organització que va matar una trentena de persones vinculades a ETA durant la dècada dels 80, sota la presidència de Felipe González.



Les paraules de González pronunciades dimecres a la presentació del llibre d'Alfonso Guerra a l'Ateneu de Madrid han suscitat les crítiques del sector independentista, sobretot de Junts. Tant González com Guerra van expressar de forma contundent la seva oposició a la concessió d'una amnistia.

"Es veu que han augmentat les reserves de calç viva", ha afirmat Turull en un missatge a X (abans Twitter) en resposta a González, mentre que Borràs li va retreure que reconegués "sense vergonya" el seu esforç per "exterminar" l'independentisme: "Si per Espanya cal sacrificar la democràcia, ho fan i punt", ha apuntat la presidenta de Junts.

"Espanya no és una nació, és una narració"

En una altra piulada, Puigdemont ha ironitzat amb les informacions publicades sobre les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez: "Cada dia m'assabento del que estic negociant i del que penso, i descobreixo moltes coses que desconeixia". "Veient els esforços pel control del relat, es confirma la impressió que Espanya no és una nació, sinó una narració", ha assenyalat l'expresident.