Puigdemont reconeix "esforços" per l'oficialitat del català a la UE, però adverteix que "no és suficient"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrat aquest dimarts l'inici del procés per a l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea, però ha advertit al govern espanyol que "no és suficient" i que cal seguir els treballs. "Això no és suficient i l'estat espanyol ho sap. Sap que té feina pendent i que l'ha de fer amb diligència i sense perdre temps. L'oportunitat és ara", ha dit l'eurodiputat de Junts per Catalunya.

En un vídeo difós a X (abans Twitter), ha agraït els "esforços que s'han concentrat des de molts punts de vista diferents" per assolir l'objectiu. Puigdemont ha reconegut directament la tasca del ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, pel fet que hagi defensat davant els 27 arguments que "avalen" la posició de Junts. També ha valorat seu "interès per conèixer els arguments" a favor de l'oficialitat del català a la Unió.

L'eurodiputat ha dit que l'Estat "no es fa sentir tant a Europa com deia Pedro Sánchez", però ha admès que mai abans com avui "s'havia arribat tan lluny" ni tants països de la UE "s'havien mostrat favorables" a l'oficialitat. Puigdemont ha destacat que cap estat ha vetat la proposta i ha agraït "el suport i la disposició a entendre les raons" per fer el català oficial a la UE.

L'expresident ha defensat que el govern espanyol podria haver resolt "prèviament" els "dubtes" expressats per la majoria d'estats. "No ha prosperat en els termes que esperàvem. Estarem molt pendents a la feina que queda pendent", ha dit. "El camí per aconseguir-ho ha de ser irreversible i sense haver d'esperar massa perquè ja hem esperat prou", ha afegit.

ERC demana a la Moncloa que "espavili"

Per la seva part, la portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, considera que el govern espanyol en funcions ha de poder fer "molt més" per l'oficialitat del català a la UE. "No donarem les gràcies per avançat al PSOE, exigim que espavili", ha etzibat la republicana en una roda de premsa aquest dimarts. Les paraules arriben després que la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha agraït la feina feta pel ministre Albares.

Vilalta ha insistit que l'Estat té les eines, els recursos i els contactes per defensar l'ús de la llengua catalana a Europa, i ha criticat que "ho hauria pogut fer abans". Així mateix, ha celebrat la "fita històrica" de poder parlar en català al Congrés.

Aprovació ajornada

La UE ha mantingut avui el primer debat sobre la qüestió, però ha ajornat la possible aprovació de l'oficialitat de les llengües per a més endavant. La decisió ha arribat davant dels dubtes jurídics, financers i pràctics que han plantejat una gran majoria de països, sobre una decisió que requereix unanimitat.