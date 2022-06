Puigneró titlla el Govern espanyol d'"inútils o mentiders" per la baixa execució de les inversions de l'Estat

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, considera que el Govern espanyol "o són uns inútils o són uns mentiders" en referència a la baixa execució de les inversions de l'Estat a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puigneró ha dit que es tracta d'un "problema endèmic" i que, per tant, no pot ser causal sinó que és "premeditat".



Pel que fa a la ministra de Transports i Mobilitat, Raquel Sánchez, Puigneró s'ha preguntat com pot ser que ara digui "el contrari" quan les xifres són del seu ministeri. "L'Estat no té crèdit a Catalunya ja. No són de fiar", ha conclòs.

"L'Estat no té crèdit a Catalunya ja"

El vicepresident ha acusat els successius governs espanyols de no complir l'Estatut pel que fa al nivell d'execució pressupostària. "La inversió no arriba al 19% del PIB i, a més, no l'executen. Patim un triple dèficit", ha lamentat.



Puigneró ha afirmat que el Govern espanyol hauria de ser el primer interessat en invertir a Catalunya, perquè és un motor econòmic. Assegura que, de moment, no han rebut cap explicació pel baix nivell d'execució, només un terç del pressupostat aquest 2021. I ha apuntat que aquest dimecres coincidirà amb la ministra Sánchez en un acte a Barcelona. Segons Puigneró, "Catalunya té un problema amb Espanya" i va més enllà de quin govern hi hagi a l'Estat espanyol.

Raquel Sánchez replica diu que el Govern espanyol seguirà treballant per "desencallar els projectes"

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha replicat gairebé al moment a Puigneró que el Govern espanyol seguirà treballant per "desencallar els projectes". "Ni som inútils ni som mentiders, m'agradaria que les coses s'expliquessin bé", ha dit Sánchez en una entrevista a RAC1. "El vicepresident Puigneró sap que treballem molt bé de la mà amb el seu equip tècnic. No tenim cap problema, quan ens asseiem en una taula per parlar i fer seguiment de projectes troben acords i solucions", ha afegit.

Sánchez ha assegurat que treballarà "en aquesta línia" per fer avançar els projectes i ha rebutjat entrar en "un nivell de confrontació tan baix que no contribueix en absolut". "Treballaré com aquest govern per als catalans i les catalanes i en això estem compromesos", ha finalitzat.

Aragonès demana una "reversió immediata" de la situació

D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha qualificat aquest dimarts "d'incompliment inadmissible" la manca d'execució de les inversions a Catalunya per part de l'Estat i ha demanat "una reversió immediata" de la situació. Aragonès ho ha dit en referència a les xifres publicades aquesta setmana pel Govern espanyol, que mostren que l'any passat només es va executar un 35,8% del que s'havia pressupostat a Catalunya. "Un pressupost no és només un compromís de despesa, és un compromís amb la gent", ha defensat en el marc de la inauguració del 2n Congrés Internacional de Formació Professional celebrat a Barcelona. A l'acte també hi ha participat la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría.