Putellas reclama canvis a la RFEF per "no tornar a viure una situació d'abusos"

El primer equip femení del FC Barcelona va rebre dimecres la Medalla d'Honor del Parlament, la màxima distinció que atorga la cambra catalana, per la seva contribució en el creixement, reconeixement i professionalització del futbol femení. La capitana blaugrana, Alèxia Putellas, va aprofitar l'ocasió per fer un discurs contundent contra les situacions d'abusos de poder que viuen les jugadores i contra l'expresident de la RFEF, Luis Rubiales.

"Som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara queda molt camí per fer"

En aquest sentit, Putellas va denunciar "la greu situació" que estan vivint amb la RFEF i va reclamar "consens, valor i lideratge" a les institucions. "Som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara queda molt camí per fer, aquests dies ho veieu amb la greu situació que afrontem amb la Federació i els canvis que totes sol·licitem perquè cap dona dins o fora del futbol no hagi de viure mai més cap situació de menyspreu, falta de respecte o abusos".

En la seva reivindicació, Putellas també va demanar "més suport a l'esport femení, i més i millors instal·lacions i inversions des de la base". "M'agradaria que les noies i nenes que vénen tinguin totes les eines per jugar. Anem donant passes endavant i estem contentes, i agraïdes per l'aposta del club. El Barça inverteix i creu en nosaltres. Convidem a la resta de clubs a fer-ho", va expressar.



Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Anna Erra, va demanar als polítics i a la societat en general que s'incorpori la perspectiva de gènere "en qualsevol àmbit". Erra va recordar que a principis de setembre la cambra es va posicionar "pel que fa als drets i igualtats entre homes i dones", en relació als fets "lamentables i vergonyants" de la final del mundial de futbol femení a Austràlia. "És un posicionament que es fa extensiu a tot el món de l'esport", va reivindicar.

'Coti x coti'

Pel que fa a l'acte, que va comptar amb la presència de les màximes autoritats del país, després de la rebuda de les jugadores hi ha hagut una glossa de l'equip protagonitzada per l'olotina Anna N. Schlegel, executiva catalana, empresària, inversora, Creu de Sant Jordi i escollida dona més influent del món en tecnologia el 2020 i el 2023

Després de la glossa, la presidenta del Parlament va fer l'acte d'entrega de la medalla, que va rebre Putellas en nom de tot l'equip. A continuació, el grup The Tyets va interpretar el seu èxit Coti per Coti. Posteriorment va ser el torn dels parlaments del president del Barça, Joan Laporta, que va assegurar que la distinció "ajuda a aterrar les barreres que l'esport femení s'ha trobat sempre al camí".