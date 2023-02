Un llibre apropa als més petits la història de 10 "superheroïnes" de l'esport femení català

Que les nenes i els nens també tinguin referents de l'esport femení. Aquest és l'objectiu del llibre Superheroïnes de l'esport... amb poders com els teus (Ara Llibres), un projecte impulsat per la Generalitat que vol apropar la història de 10 esportistes catalanes als més petits. De fet, elles són les protagonistes d'aquest conte, escrit per 10 periodistes esportives i il·lustrat per un grup d'il·lustradores i dissenyadores del país.

Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Laia Palau, Kaba Gassama, Anni Espar, Laia Sanz, Ona Carbonell, Núria Picas, Queralt Castellet i Paula Badosa són les protagonistes del llibre, que també es pot trobar en format podcast a la pàgina web del SX3. Coproduït per Abacus, és una de les apostes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que aquest any ha doblat el catàleg amb 30 nous podcasts.

"El Govern té l'esport femení com una de les principals prioritats. Encara no hem acabat, queda molta feina per fer. Tenim esportistes potents que volem que siguin referents", ha destacat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha encapçalat l'acte de presentació del llibre a l'Auditori 1899 del Camp Nou, ple d'adults i nens que han pogut veure i escoltar Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona, i Laia Sanz, pilot de motociclisme. El públic estava format per un munt d'infants convidats pel club SX3 i l'equip femení del Sant Gabriel, que han pogut fer preguntes a les seves referents.

Aitana Bonmatí, jugadora del Barça, durant la presentació del llibre 'Superheroïnes de l'esport'. — Generalitat de Catalunya

La migcampista del Barça ha remarcat que sempre ha volgut ser referent dels més nens i nenes. "Quan jo era petita no hi havia referents femenines. Si des de ben petits veuen que hi ha referents femenines facilitarà que creixin en una societat més igualitària i més justa", ha remarcat. Laia Sanz ha assenyalat que "és un goig veure l'evolució de com les noies han ocupat espais que abans eren tan masculinitzats". La pilot de motociclisme ha recordat les dificultats que ha tingut al llarg de la seva carrera per ser dona: "m'he hagut de treballar molt les coses per estar en equips bons. Sempre hi havia la pressió".

10 periodistes esportives

Les encarregades d'explicar les històries de les 10 esportistes catalanes han estat 10 periodistes de la secció d'esport de diferents mitjans de comunicació: Laia Bonals, Marta Carreras, Helena Condis, Elena de Diego, Maria Fernàndez Vidal, Gemma Herrero, Sònia Gelmà, Anaïs Martí, Marta Ramon i Laia Tudel. El text l'acompanyen il·lustracions del col·lectiu Rosa Sardina: M. Josep Figueroa Naqui, Lydia Garrido, Alba Ginesta Ferrer, Teresa Guilleumes i Morell, Sonia Estela Guerra, Belén Loza, Esther Osuna, Bea de Rivera Marinel·lo, Cristina Sabaté i Elena Val.