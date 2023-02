Catalunya Ràdio aposta pels podcasts i duplicarà el seu catàleg amb 30 noves propostes durant el 2023

El catàleg de podcasts de Catalunya Ràdio es doblarà aquest 2023, amb 30 noves propostes que s'estrenaran durant tot l'any i es podran escoltar a la web i a l'app de l'emissora. Després d'anunciar una aposta de vuit sèries de ficció en català per TV3 i en la línia d'apropar-se a nous públics, sobretot més joves, la nova oferta de podcasts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) tindrà una varietat de temes i gèneres d'allò més diversos, tant de ficció com de no ficció, per a adults i joves.

Així ho han anunciat aquest divendres al matí la presidenta de la Corporació, Rosa Romà, i el director de l'emissora, Jordi Borda. Els directius han explicat que aquest impuls reafirma "l'aposta estratègica" de la CCMA per "continguts de primera divisió" i respon a la voluntat d'impulsar nous podcasts per adaptar-se als consum de formats d'àudio no lineals.

Entre la extensa llista de nous programes hi destaquen Teresines pim pam pum, creat per La Cubana; el divulgatiu Parem l'antena, dirigit per l'ex-corresponsal de TV3 a Rússia, Manel Alías o l'espai humorístic d'entrevistes El llindar amb Toni de la Torre.

Més formats per reforçar el discurs inclusiu

Altres formats reforçaran un discurs que la CCMA ja treballa en alguns dels seus podcasts, com és la salut mental, les temàtiques LGTBIQ+ o l'esport femení. Per continuar trencant tabús, en el catàleg de nous podcasts hi seran Gent normal, sobre salut mental, dirigit i presentat per Adam Martín; i Superheroïnes, una sèrie de contes basats en esportistes femenines d'èxit catalanes i els seus "superpoders.

La diversitat de continguts, per tant, serà la principal estratègia per abastar el màxim d'audiència, també entre el públic infantil. D'aquesta manera "eixamplem els nostres públics", ha afirmat Borda. A dia d'avui, Catalunya Ràdio compta amb 64 milions de reproduccions d'àudio dels podcasts propis, una xifra que es pretèn incrementar amb propostes interessants que conviuran amb els ja consolidats El búnquer, Tenim paraula, Comarcal 947 o Follow Garriga.