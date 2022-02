Putin anuncia que reconeixerà les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk com a "independents" d'Ucraïna

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha comunicat al president francès, Emmanuel Macron, i al canceller alemany, Olaf Scholz, que té previst reconèixer de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk com a "independents" d'Ucraïna. Segons informa l'agència russa TASS, Putin ha informat els dos líders que pretén fer aquest moviment "en un futur pròxim". Un pas que des dels Estats Units, l'OTAN i la Unió Europea es llegeix com un nou desafiament rus que provocarà una nova escalada de tensió en el conflicte a Ucraïna. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, avisava minuts abans de l'anunci que proposaria sancionar Rússia si reconeix aquests territoris.

El parlament rus, la Duma, va demanar aquest pas la setmana passada i llavors, l'OTAN ja va advertir que seria "una violació flagrant de la integritat territorial" d'Ucraïna i dels acords de Minsk, que marquen com a objectiu l'establiment d'un "estatus especial" per als dos territoris del Donbas, però dins d'Ucraïna. L'anunci de Putin arriba en un moment de màxima tensió entre Rússia i els Estats Units i els seus aliats atlàntics.

Rússia té desplegat un important contingent de tropes a la frontera est d'Ucraïna, just al costat del Donbas. El conflicte en aquest territori es va intensificar la setmana passada amb bombardejos i l'evacuació de civils. Moscou també ha enviat efectius al sud de Bielorússia, una frontera que queda molt a prop de Kíev.



Per la seva banda, l'OTAN i els Estats Units han reforçat el seu desplegament militar al flanc oriental d'Europa, especialment al Mar Negre, el Mar Bàltic, Romania i Bulgària.

Borrell amenaça Putin amb sancions

Per la seva banda, l'Alt Representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha advertit el president rus, Vladímir Putin, que impulsarà el paquet de sancions si finalment, com està plantejant, el president rus reconeix la independència de Donetsk i Lugansk, territoris parcialment controlats pels rebels prorussos, en guerra amb Kíev des del 2014. Borrell ha assegurat que proposarà als 27 la imposició de sancions, una represàlia que està en mans de les capitals. "Serem un front fort i unit", ha avançat Borrell.

Borrell ha explicat que el paquet de sancions europeu preparat per a un eventual "atac" de Rússia a Ucraïna té "diversos components" que es poden aplicar en "funció del nivell d'agressió".



La UE veu amb "molta preocupació" que Moscou pugui fer aquest pas en l'actual context de tensió a la regió, ha dit Borrell. El cap de la diplomàcia europea ha instat Putin a "respectar el dret internacional i els acords de Minsk" i no reconèixer la independència d'aquests territoris.

Ucraïna reclama a la UE que "imposi ja algunes sancions" contra Rússia

El ministre d'exteriors d'Ucraïna, Dymitro Kuleba, ha reclamat aquest dilluns a la Unió Europea que "imposi ja algunes sancions" contra Rússia per haver "escalat" el conflicte. A la seva arribada a Brussel·les, on aquest dilluns mantindrà una reunió amb els ministres d'exteriors de la UE, Kuleba ha avisat que els "missatges polítics" de suport no són suficients i ha exigit al bloc europeu que elevi el to contra el president rus, Vladímir Putin. "És legítim imposar algunes sancions ja", ha defensat. Kíev considera que Moscou ha empitjorat el conflicte de manera "híbrida", amb ciberatacs, desinformació i un augment de l'activitat militar al voltant d'Ucraïna.