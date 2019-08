Quim Torra: "Que ningú compti amb mi per convertir l’1-O en un record melancòlic"

"Jo no sóc un president per gestionar una autonomia". El cap de l'executiu català, Quim Torra, ha fet el primer parlament previ al curs polític on ha esbossat un discurs continuista amb els posicionaments de l'expresident Carles Puigdemont i del seu propi Govern: cerca de la unitat, confrontació política contra "un Estat demofòbic" i resposta ciutadana a la pròxima sentència del Tribunal Suprem els presos independentistes. Tot plegat, i fent autocrítica, recuperant "la iniciativa" i el "projecte polític" després d'una repressió que ha causat "desànim" i "fractura". Cap menció a unes possibles eleccions catalanes un cop clos el judici, que ERC ja comença a tantejar.



En una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, Torra ha fet una crida a "reprendre la iniciativa" després de les agressions patides per l'Estat: "Aquest és l'objectiu central de la repressió. Desviar l'atenció i aconseguir que aquell que lluita dediqui tots els seus esforços a defensar-se". El president considera que potser era necessari passar per una etapa "reactiva", però assegura que és el moment de superar-la: "Conjurem-nos a prosseguir el camí, conscients que comencem una etapa nova".



I per fer-ho, Torra ha demanat recuperar la "unitat" del moviment, fracturada, en paraules del president, pels atacs des de Madrid: "Cap independentista pot ser l'adversari d'un altre independentista", ha dit. Fins i tot, ha arribat a plantejar la possibilitat -gens innovadora- de formar una llista conjunta: "Cal una estratègia comuna, i potser tornarà a caldre una unitat formal, una llista, però sempre supeditades a l'objectiu central: la independència".

Es tracta de l'enèssima crida des de la postconvergència per fer front comú amb la resta d'espais sobiranistes. De fet, aquest mateix dilluns transcendia que la Crida Nacional per la República -el projecte frustrat d'unitat que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i el mateix Torra van crear a principis del curs passat- es reactivaria el pròxim setembre. De nou, la creació d'un front és defensada per Torra per "guanyar força" i per respondre a la demanda de la ciutadania. A banda, a l'espai postconvergent també li possibilitaria diluir la disputa per l'hegemonia entre ERC i Junts per Catalunya on, després dels últims processos electorals, els republicans arribarien enfortits. Tot i això, Torra insisteix: "No m'hi trobareu amb lluites partidistes".

"L'autonomisme és una opció legítima, però no és la meva".

Però les desavinences entre tots dos partits ressonen en qualsevol de les declaracions dels seus líders. Torra ha fet una declaració d'intencions netament de confrontació política amb el Govern central només un dia després que el cap d'ERC, Oriol Junqueras, fes una crida a rebaixar la bel·ligerància amb l'Executiu de Pedro Sánchez: "Que ningú compti amb mi per convertir l'1 d'octubre en un record melancòlic", ha dit. El president català ha deixat clar que no donarà suport a una investidura del socialista si no inclou el dret a l'autodeterminació de Catalunya, i ha criticat durament qualsevol entesa que se surti d'aquesta línia: "L'autonomisme és una opció legítima, però no és la meva".



Sobre la sentència als líders independentistes del Tribunal Suprem que es farà pública les pròximes setmanes, Torra no ha aclarit quina serà la proposta que portarà al Parlament català, però ha repetit la seva màxima: "No acceptaré cap sentència que no sigui una absolució. Els acusats no són presumptes delinqüents, són ostatges polítics". A més, el postconvergent ha recordat que, un cop el Suprem dicti la resolució del judici, podrien cursar-se noves euroordres pels exiliats: "L'Estat espanyol ha de saber que amb aquesta sentència escriurà la condemna política a Catalunya".