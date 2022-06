Rajoy, Fernández Díaz i Montoro seran investigats per la justícia andorrana per l'anomenada 'Operació Catalunya'

Un jutjat andorrà ha admès a tràmit una querella contra l'ex president del Govern espanyol Mariano Rajoy, dos dels ministres que formaven part del seu gabinet, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, i tres ex alts càrrecs més per una presumpta extorsió a directius de Banca Privada d'Andorra (BPA) perquè facilitessin informació sobre els comptes de la família Pujol, segons el mitjà digital El món. La batllessa (jutgessa) Stephanie Garcia ha remès una comissió rogatòria internacional a la justícia espanyola perquè comuniqui als sis que els investiga com a querellats i que han de buscar-se advocat a Andorra. La querella la van interposar l'Institut de Drets Humans d'Andorra i l'entitat Drets, i posteriorment s'hi van sumar els propietaris del banc.

A banda de Rajoy, Fernández Díaz -ex ministre d'Interior- i Montoro -ex ministre d'Hisenda- la batllessa també ha decidit investigar l'ex secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez, l'ex director general de la Policia Eugenio Pino i l'inspector Bonifacio Díez.

Segons s'exposa a la comissió rogatòria, que el mitjà El món publica extractada, els fets que es denuncien a les querelles estarien relacionats amb les presumptes extorsions, coaccions i xantatge que el 2014 haurien fet agents de la policia espanyola a responsables de BPA per conèixer per vies il·legals una informació bancària secreta sobre Jordi Pujol, Artur Mas, Oriol Junqueras i les seves famílies.

Vicky Álvarez, a sou de la policia

D'altra banda, diversos mitjans s'han fet ressò en les darreres setmanes que el Ministeri d'Interior de l'etapa del Govern de Mariano Rajoy, amb Jorge Fernández Díaz al capdavant, pagava a l'ex nòvia de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, amb càrrec als fons reservats també en el marc de l''Operació Catalunya' de desacreditació de l'independentisme.

Nous àudios filtrats de l'ex comissari de policia José Manuel Villarejo recullen una conversa seva de l'agost del 2014 amb l'aleshores número dos de Fernández Díaz, l'ex secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez -El Periódico- i amb l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal -El món- en què aquest afirma que gràcies a aquests pagaments es va posar "tot en marxa".



Algunes fonts jurídiques han plantejat la possibilitat que aquests pagaments a una testimoni crucial en el cas judicial contra la família Pujol podria tenir conseqüències en la causa pel fet de ser un testimoni contaminat en estar cobrant de l'Estat. En qualsevol cas, els advocats dels Pujol incorporaran aquesta qüestió als arguments de la defensa.