Reclamen l'absolució del fotoperiodista Albert Garcia, detingut durant les protestes postsentència

Organitzacions del sector i companys de professió s'han unit en una crida conjunta per l'absolució del fotoperiodista de El País Albert Garcia, detingut durant les protestes postsentència. El 14 d'octubre està previst que se celebri el judici, en el qual la Fiscalia li demanarà 18 mesos de presó i 480 euros de multa per suposadament agredir dos policies nacionals antiavalots. El fotoperiodista ho nega i titlla aquestes acusacions de falses, mentre les organitzacions professionals han impulsat un manifest en què ho qualifiquen de "judici a tota la professió i atac a la llibertat de premsa".

Assegura que estava intentant que no l'impedissin fotografiar unes actuacions policials dubtoses

Entre els signants del manifest hi ha el Col·legi de Periodistes, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el comitè d'empresa i de redacció de El País i la Federació Internacional de Periodistes, entre d'altres. Han impulsat dues convocatòries per mostrar el rebuig al procediment judicial, una de les quals ha tingut lloc aquest matí davant la delegació del Govern espanyol. L'altra està convocada el 14 d'octubre davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on se celebrarà el judici.



El reporter va ser detingut el 18 d'octubre de 2019, el dia en què es va produir el que es va batejar com "la batalla d'Urquinaona". La seva versió és completament diferent a la dels agents i assegura que en cap cas els va agredir, sinó que estava intentant que no l'impedissin fotografiar unes actuacions policials dubtoses. La Fiscalia li atribueix dos delictes d’atemptat contra agents de l’autoritat i un delicte lleu de lesions.



El manifest impulsat per les associacions professionals afirma que "les imatges enregistrades de la detenció proven que en cap cas va haver-hi agressió, desobediència o obstrucció", ho qualifica de "muntatge policial" i de "detenció injusta, desproporcionada i repressiva". Reclamen al ministeri de l'Interior que desautoritzi la versió policial i que la Fiscalia retiri les acusacions, així com la derogació de la Llei Mordassa i el respecte per la llibertat de premsa.