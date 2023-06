El recompte final de vots no altera el resultat i manté el PSC com a segona força a Barcelona

El recompte definitiu de vots de les eleccions municipals a Barcelona no ha alterat l'ordre que va fer-se públic la nit del 28 de maig. Si Ada Colau encara confiava en la revisió d'aquest divendres per pujar una posició i pugnar per l'alcaldia, el seu desig s'ha desinflat: la certificació dels resultats per la Junta Electoral ha confirmat que el PSC es manté com a segona força i eixampla el marge de 141 vots que els distanciava de Barcelona en Comú fins als 342.

Fonts socialistes han celebrat la notícia i han assegurat que el PSC és "la primera força progressista de Barcelona", que "Jaume Collboni és qui té la capacitat d'encapçalar un Ajuntament de progrés i estable" i que treballaran "intensament" per assolir aquest objectiu.

El marge que separa PSC de BComú és de 342 vots

Així mateix, el PSC ha convidat a resta de partits a establir un "diàleg" i els ha instat a pensar "en Barcelona i en la voluntat expressada" per la ciutadania.

Aquest recompte ha certificat, per tant, que Xavier Trias és el candidat més votat i que Junts manté els 11 regidors, que el PSC és la segona força amb 10 representants i 188 vots més (de 131.735 a 131.923) i que BComú roman tercera amb 9 regidors i perd 13 vots (de 131.594 a 131.581). Trias podrà governar en minoria si les forces d'esquerres no assoleixen un pacte ferm.

Per la seva part, BComú ha explicat que tan bon punt rebin l'acta d'escrutini general les formacions disposaran de 24 hores per comprovar que s'han recollit correctament les esmenes presentades per errors detectats.

En el cas que el procediment no hagi estat correcte, els partits optaran a demanar algun aclariment, que no es considera una impugnació i que, per tant, no afecta a la data d'investidura al consistori.