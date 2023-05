Trias guanya a Barcelona en minoria, però ni Collboni ni Colau tanquen la porta a un govern progressista

En un recompte menys ajustat del que es preveia, Trias per Barcelona -la llista de Junts a la capital catalana- s'ha imposat al PSC de Jaume Collboni i a la Barcelona en Comú d'una Ada Colau que ho té pràcticament impossible per continuar com a alcaldessa de la ciutat. Aquestes eleccions municipals, per tant, suposaran molt probablement un canvi profund en la política barcelonina. Amb tot, tant Collboni com Colau no renuncien a un "govern progressista", que ara mateix sembla improbable per la negativa d'ERC.



La candidatura liderada per Xavier Trias -que ja va ser alcalde entre el 2011 i el 2015- ha aconseguit 11 regidors, un més que el PSC i dos per sobre de BComú. L'ERC d'Ernest Maragall s'ha enfonsat i ha perdut la meitat dels seus representants -de 10 a 5-, mentre que el PP de Daniel Sirera doblarà la seva presència al consistori en passar de 2 a 4 regidors. Una altra de les notícies de la nit és la irrupció de la ultradreta de Vox, que s'estrenarà a l'ajuntament amb 2 regidors. El partit ha rebut gairebé 38.000 vots.

La llista de Trias s'ha apropat als 150.000 vots (22,4%) i ha superat en més de 17.500 tant a Collboni (19,8%) com a Colau (19,8%). Entre socialistes i Comuns la diferència ha estat de tot just 141 paperetes. Aquests resultats el situen com a principal favorit per obtenir l'alcaldia, cosa que tindria garantida simplement amb un acord amb el PSC, ja que entre les dues formacions sumen els 21 regidors que estableixen la majoria absoluta.

L'alternativa implicaria un acord a tres entre el PSC, el BComú i ERC, que s'elevaria a 24 regidors, encara que políticament sembla un escenari improbable, sobretot per la poca predisposició de Maragall i Esquerra a explorar-lo. Ara bé, en la seva valoració dels resultats, tant Collboni com Colau han apel·lat a algun entesa "progresista", si bé el socialista ha deixat clar que "Barcelona ha votat canvi".

Durant la campanya, Trias i Collboni han mostrat coincidències programàtiques en grans temes de ciutat

Paral·lelament, durant les dues setmanes de campanya tant Trias com Collboni han mostrat les seves coincidències programàtiques en diversos dels grans temes de ciutat -aposta per l'ampliació de l'aeroport, per impulsar encara més l'arribada de turistes, per paralitzar o, directament, revertir la pacificació de carrers a través de les superilles, o incentivar la celebració de grans esdeveniments-. I cap dels dos ha negat la possibilitat d'arribar a un acord per governar conjuntament, cosa que les dues formacions ja han fet a la Diputació de Barcelona durant l'últim mandat.

Com ja apuntaven la majoria de sondejos, la CUP no ha aconseguit representació i s'ha quedat per sota del 4% dels vots, a més d'un punt de superar el llindar mínim del 5% per entrar al ple municipal. El seu resultat ha estat fins i tot pitjor al del 2019 i tot just ha rebut 25.341 sufragis.



A diferència de PP i Vox, Valents i Ciutadans -les altres dues formacions de la dreta espanyolista- han sumat un suport absolutament residual. La formació liderada per Eva Parera amb prou feines ha obtingut el 2,3% dels sufragis i Cs, candidatura que encapçalava Anna Grau, s'ha quedat en poc més de l'1,1%. En la línia del que li ha passat en el conjunt de l'estat, Cs ha fet un nou pas cap a la desaparició definitiva.

Trias es veu alcalde

Xavier Trias ha celebrat la victòria enmig d'una gran eufòria del seu equip i els militants presents a l'Hotel Catalonia Ramblas. El candidat que va tornar de la jubilació per disputar l'alcaldia a Ada Colau ha recordat que ningú hagués dit "fa sis mesos i tampoc fa tres hores" que aconseguiria aquest resultat, informa Emma Pons.

"Em presentava per ser alcalde i seré alcalde", ha afirmat amb satisfacció. Trias ha reconegut els ajustadíssims resultats i ha felicitat els seus adversaris, de qui ha dit que hi intentarà col·laborar "estretament" per "fer Barcelona millor". "La meva feina serà aconseguir fer govern i sobretot una dedicació plena a Barcelona per fer que sigui la ciutat de tots".

El republicà Ernest Maragall ha emplaçat Trias a liderar "un govern fort i estable" a la capital del país. En una breu compareixença des de l'Estació del Nord -acompanyat per tot l'equip d'ERC i el president del Govern, Pere Aragonès-, Maragall ha subratllat que correspon a Trias la "responsabilitat i iniciativa" de liderar la construcció del nou executiu.

Colau demana explorar un acord progressista

Els darrers a valorar els resultats han estat Ada Colau i Jaume Collboni. El dirigent socialista, que ha estat força breu, ha proclamat que "Barcelona ha votat canvi i ha votat progressista, tenim l'oportunitat i el deure d'obrir una nova etapa de progrés i estabilitat a la ciutat de Barcelona. Vull dir de forma molt clara que el PSC no renuncia a res". Dit amb altres paraules, passa pàgina a l'etapa Colau, però en cap cas renuncia a ser ell l'alcalde.

Collboni: "Barcelona ha votat canvi i ha votat progressista. El PSC no renuncia a res"

Més llarga ha estat la intervenció de l'actual alcaldessa, que s'ha confessat "emocionada" i ha explicat que ha felicitat Trias per la victòria. Ara bé, això no significa que doni per fet que aquest hagi d'ocupar l'alcaldia, ja que ha recordat que només ha sumat 11 regidors, mentre que les forces progressistes -on ella situa PSC i ERC, a banda de BComú- en tenen 24 i, per tant, considera que aquestes tenen l'"obligació" de seure a parlar i explorar un possible acord de govern. Així mateix, s'ha mostrat convençuda que molts dels projectes impulsats els darrers vuit anys "no tenen marxa enrere, perquè la ciutadania els defensarà".