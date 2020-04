Reconversió industrial accelerada per fer front al coronavirus

Com la majoria de sectors econòmics, la indústria catalana viu un moment de mínima activitat com a conseqüència de les mesures de confinament decretades per l’emergència sanitària de la Covid-19. Ara bé, a poc a poc nombroses empreses han reorientat una part de la seva activitat productiva a la fabricació de material per proveir el sistema sanitari. Respiradors, mascaretes de diversos tipus, gel hidroalcohòlic i altres desinfectants, elements de protecció o matèries primeres necessàries per a la fabricació de tot això són alguns dels productes que s’elaboren a desenes de factories del Principat, que viuen una accelerada -i temporal- reconversió industrial. Seat, que ha arrencat la fabricació de respiradors, és el cas més conegut, però ni de bon tros l’únic.



Segons dades del Departament d’Empresa i Coneixement, 1.160 empreses han ofert la seva tecnologia, material i capacitat de producció per fer front a l’emergència sanitària. D’aquestes, més de 600 ja han estat validades per Acció, l’agències per a la competitivitat del Govern, que ha posat en marxa una web on les companyies ofereixen les seves capacitats, classificades en funció de l’especialitat. La reconversió industrial destinada al sector sanitari permet mantenir una certa activitat a les empreses, de manera que esquiven una paràlisi absoluta i, per tant, els dona més marge per evitar -almenys parcialment- mesures com expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). També és cert, però, que en alguns casos la producció es regala per l’emergència del moment i, per tant, no se n’obté un rendiment econòmic.

Seat fabricarà 300 respiradors al dia

Fa més de dues setmanes, Seat va presentar un ERTO pels seus 14.800 treballadors, però aquest dijous a la nit la principal empresa industrial de Catalunya va reprendre l’activitat a la planta de Martorell. En concret, un primer torn de nit format 80 treballadors va iniciar les tasques prèvies a la fabricació de respiradors d’emergència que han d’anar destinats a diferents UCI per a pacients amb coronavirus. Seat arrencarà la producció un cop rebi el vistiplau definitiu de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que en principi ha d’arribar a les properes hores. Quan s’iniciï la producció, hi treballaran 150 operaris a ple rendiment i la factoria fabricarà 300 respiradors al dia.

Els treballadors de Nissan i Continental fabriquen viseres protectores per al personal sanitari

El respirador de Seat s’ha desenvolupat juntament amb els hospitals Clínic i Can Ruti i el model s’anomena Oxygen-IP. Segons va exposar dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ara mateix hi ha sis projectes en estadi molt avançat per fabricar respiradors, dels quals quatre són a Catalunya. A banda de Seat, hi ha altres fàbriques del sector de l’automòbil que estan produint material lligat a l’emergència sanitària.



Per exemple, la planta de Nissan de la Zona Franca de Barcelona utilitza impressores 3D per fabricar viseres de suport a la pantalla protectora que serveix per evitar contagis dels treballadors sanitaris. Les peces s’envien a l’hospital Parc Taulí de Sabadell, que en fa el muntatge final i realitza la gestió perquè els elements de protecció siguin homologats. A la fàbrica de components de l’automòbil Continental, situada a Rubí, els treballadors també utilitzen les impressores 3D per fabricar peces de les viseres protectores per als hospitals, una feina que fan desinteressadament. Els 760 empleats també pateixen un ERTO.

Noel treballa en un prototip de respirador

Hi ha altres empreses catalanes que treballen en el desenvolupament de prototips de respiradors. És el cas, entre d’altres, del grup d’alimentació Noel, que ha impulsat un projecte per desenvolupar un respirador amb control electrònic. El projecte, que s’ha fet en col·laboració amb d’altres empreses de la Garrotxa com ara el Taller Autolot i l’Hospital d’Olot, està pendent de la validació de l’Agència Espanyola del Medicament i, segons una nota de premsa de Noel, "permet el control electrònic de la inspiració d’aire en els pulmons". La vigatana Servycat, en canvi, està pendent de poder participar en el muntatge de respiradors, en col·laboració amb altres societats, com Electric Grup, de Ripoll.



Més enllà dels respiradors, diverses empreses han començat a fabricar altres productes imprescindibles per fer front a l’emergència per la Covid-19. És el cas, per exemple, de Brafim Mecplast, una empresa de Barberà del Vallès dedicada a l’embalatge. Segons explica a Públic el seu gerent, Enric Fiestas, fabriquen una "mascareta feta amb espuma de polietilè" de la qual n’han fet unes "2.000 unitats", per atendre una comanda de la Clínica Dexeus. "Les fem de manera gratuïta i les regalem", afegeix Fiestas. A més a més, la companyia manté part de la seva activitat habitual, ja que alguns dels seus clients són del sector farmacèutic.



Un cas diferent és del J. Pujol Maquinaria y Confección, una companyia de Montgat (Maresme) que es dedica a la venda de maquinària. Ja abans de l’emergència n’oferien per a la fabricació de mascaretes professionals i, segons explica Jordi Pujol, el seu responsable, "ens han caigut les vendes un 98%, però en canvi ens han crescut molt les consultes". "La gent està fent les mascaretes més senzilles, però nosaltres tenim maquinària per fer les FFP2 i les FFP3", que són les utilitzades per exemple als hospitals, rebla.

De proveir botigues de roba multimarca a fer-ho per hospitals

MA Ribas és una empresa tèxtil de Sabadell amb set dècades d’història, que normalment ja treballa amb el sector sanitari, però ara ha començat a fabricar màscares protectores de PVC. El seu gerent, Carles Piña, comenta a aquest diari que "volíem veure si podíem fer alguna cosa ràpida, pràctica i àgil i vam decidir fer aquestes mascaretes", de les quals ja en produeixen "7.000 al dia". Recalca, però, "que és una sobreprotecció, és a dir, no exclou portar mascareta a sota, però sí que protegeix els ulls".



Una altra tèxtil de Sabadell que ha fet una reconversió industrial accelerada és Kleymac, que habitualment es dedica a "la fabricació de pantalons de moda, que venem a botigues multimarca, però que ara han tancat totes", relata el seu gerent, Marc Aguilar. La solució ha estat passar a confeccionar diàriament 3.000 bates sanitàries d’un sol ús, per servir una comanda de l’Institut Català de la Salut (ICS). Aguilar recalca que tot i tenir un "marge molt petit, gairebé treballem sobre costos", la comanda els permet mantenir l’activitat i la feina per als cinc treballadors.



Finalment, la multinacional de productes de perfumeria i cosmètica Coty ha començat a produir gel hidroalcohòlic a la seva planta de Granollers. La demanda d’aquest gel, que s’utilitza com a desinfectant de mans, s’ha disparat amb la pandèmia. Coty produeix milers d’unitats a la setmana de gels, que es distribueixen entre el personal de serveis mèdics i d’emergència, a banda d’entre els treballadors de les seves plantes productives o el personal de farmàcia, entre d’altres.