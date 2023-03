Es redueix el volum de senglars a Collserola, després d'un rècord històric de 965 exemplars capturats el 2022

El pla de xoc per controlar la plaga de senglars a Collserola està donant els seus fruits. Segons informa el departament d'Acció Climàtica, la densitat mitjana d'aquests animals a la serra de Barcelona aquest hivern s'ha rebaixat fins a 12 exemplars per quilòmetre quadrat, 5 menys que l'any passat, quan la xifra s'elevava a 17.

El balanç fet pel departament apunta que durant l'any 2022, les actuacions de control que s'han fet a l'àmbit de Collserola han assolit un màxim històric, amb un total de 965 senglars capturats. D'aquests, el 61% (593) va ser atrapats en ambients urbans, 99 en batuda i 273 amb aguaits nocturns amb arma de foc. Acció Climàtica valora positivament l'esforç continuat per controlar la població d'aquesta fauna salvatge, tot i que les densitats encara són "elevades".

El pla de xoc que té en marxa des de l'any passat el departament inclou, entre d'altres, línies d'actuació adreçades a reduir els conflictes en les zones urbanes, ja que les poblacions de senglar han augmentat la seva presència a les zones urbanes i periurbanes de moltes ciutats de Catalunya els darrers anys, sobretot a les comarques gironines i a la zona de Barcelona, a la Serralada Litoral i de Marina i a Collserola.

Poblacions de senglars habituats en zones urbanes

A més dels senglars que campen per Collserola, també hi ha poblacions de senglars en zones urbanes. Segons Acció Climàtica, això és un risc per a la salut de les persones i dels animals domèstics perquè poden provocar accidents de trànsit als carrers i en vies interurbanes i també perquè els senglars poden ser transmissors de malalties tant a les persones com a les mascotes. A més, recorden que cada vegada hi ha un nombre més gran de casos de persones ferides directament per exemplars d'aquesta espècie.

Són senglars habituats a aquests nous entorns que poden alimentar-se de restes de menjar i deixalles de les escombraries. Tot i les mesures de conscienciació a ciutadans i veïns per evitar donar menjar als senglars i els canvis introduïts en el disseny de la recollida de la brossa i dels contenidors, Acció Climàtica reconeix que calen mesures de control per foragitar els senglars de les zones urbanes i reduir-ne la presència.

Les actuacions de control inclouen accions com la caça tradicional en batuda i també la caça amb autoritzacions excepcionals en aguaits nocturns, que es duen a terme exclusivament al medi natural i sota estrictes condicions a fi d'evitar accidents. En els llocs on la caça amb arma de foc no escau per seguretat, els ajuntaments de ciutats com ara Sant Cugat del Vallès i Barcelona disposen de programes de control mitjançant tècniques de captura com les caixes-gàbia, les xarxes de caiguda i la teleanestèsia, que realitzen empreses autoritzades.

Clam del territori

Precisament aquest cap de setmana, gairebé una quarantena de tractors van fer una marxa lenta per la Vall del Tenes per denunciar els danys que la sobrepoblació de senglars provoca en els cultius. Els pagesos de Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells del Fai (Vallès Oriental) es van manifestar dissabte per reclamar a les administracions "accions contundents i recursos econòmics i tècnics" perquè els ajudin a controlar la fauna salvatge que els "destrossa contínuament els camps".