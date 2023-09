Reguant plega com a diputada i deixa la vida pública enmig del procés de debat intern de la CUP

La diputada i portaveu de la CUP Eulàlia Reguant ha anunciat que deixa el Parlament enmig del procés de debat intern que ha encetat l'organització després dels mals resultats en els últims comicis. Ho ha explicat durant la clausura de l'Escola d'Estiu del partit, que s'ha celebrat a la Nau Bostik de Barcelona. "Està bé que aquelles que fa més de vuit anys que estem a primera línia baixem del faristol per construir amb totes nosaltres", ha afirmat entre aplaudiments.

En aquest sentit, ha deixat clar que tot i abandonar la vida pública seguirà treballant a la CUP i militant des de la base. Rodejada dels seus i enmig d'aplaudiments i agraïments, Reguant s'ha acomiadat de la vida pública i de la seva tasca com a diputada al Parlament. També ha compartit els seus motius en un comunicat a través de Twitter.

Ha explicat que han estat "anys molt intensos i convulsos, amb moments d'alegria i de frustració". S'ha mostrat convençuda que el procés de debat nacional que ha obert la CUP servirà per "enfortir l'organització, fer l'autocrítica necessària, sumar i multiplicar propostes i sobretot, agafar impuls".



Reguant s'ha referit al nou curs polític que arrenca i que des del seu punt de vista ha de ser clau per a la unitat popular. Ha considerat que és el moment d'abordar amb tota la "profunditat i complexitat necessària l'estratègia per desbloquejar el país" i ha encoratjat tota la ciutadania a participar en el procés que ha de definir el futur de la CUP.

Nova etapa

En l'acte també hi ha pres part l'exdiputada al Congrés, Mireia Vehí, qui ha alertat que "el context polític canvia rapidíssimament" i ha reconegut que el cicle que va obrir-se l'any 2014 ha arribat a la seva fi: "La CUP s'ha quedat amb el pas canviat", ha valorat. "Fem una crida als que van posar-s'hi fa 20 anys, a la militància als que vau fer possible que avui siguem aquí; i també a la gent que està per arribar, volem obrir les portes de la CUP i que continuï sent la casa de moltes", ha expressat Vehí.