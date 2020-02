El relator de l’ONU per a la pobresa recomana a l'Estat que reguli el preu dels lloguers

El relator de l’ONU per a la pobresa extrema, Philip Alston, ha culminat la seva visita a l’Estat amb una forta estirada d’orelles al Govern, amb l’argument que "no es pren seriosament" els drets socials. "Tot i que Espanya està prosperant econòmicament, massa persones segueixen passant dificultats", ha advertit. Un dels aspectes on més ha incidit és en el dret a l’habitatge, on s’ha mostrat clarament partidari d’una regulació que permeti controlar el preu dels lloguers.



Alston ha recordat que la Constitució espanyola contempla el dret a l'habitatge, però en realitat "això no vol dir res" i ha demanat als legisladors que comencin a "prendre’s seriosament" aquest problema per aturar els desnonaments, incrementar l'habitatge social i "limitar el preu dels lloguers a les grans ciutats". Fa uns dies, també va passar per Barcelona i després de reunir-se amb l’alcaldessa, Ada Colau, i col·lectius com la PAH ha advertit que la crisi de l’habitatge "empitjorarà" a la capital catalana si no hi ha "mesures dràstiques".

En declaracions a l’ACN, el relator ha explicat que en la visita va comprovar "els problemes que està generant l’alt preu dels lloguers" per a moltes persones i per això aposta aposta per considerar "seriosament" el control del preu dels lloguers. En aquest sentit, lamenta la tendència de les institucions a "acceptar la perspectiva de la indústria immobiliària", en comptes de provar nous models d’estabilització dels lloguers com els de París o Berlín. "Seria esperançador que l’administració es prengués seriosament el dret a l’habitatge", ha conclòs.



D’altra banda, sobre el conjunt de l’Estat ha denunciat que es troba entre les pitjors situacions de pobresa de la UE, "està fallant" als més vulnerables i "no es pren seriosament" els drets socials. Després del seu viatge de deu dies per sis comunitats autònomes, Alston ha percebut "dues Espanyes molt diferents" amb un percentatge molt alt de la població "vivint al límit de les seves possibilitats", situació que ha atribuït a la política que s'ha fet en els últims deu anys.



Tot i que Espanya està prosperant econòmicament, "massa persones segueixen passant dificultats i la recuperació després de la recessió ha deixat a molts enrere amb polítiques econòmiques que beneficien empreses i persones més riques", ha afegit Alston, en una compareixença per explicar les seves recomanacions al Govern estatal.



El relator ha dibuixat una situació "de pobresa generalitzada en molts casos", en col·lectius com persones migrades, població gitana, persones amb discapacitat o famílies desnonades, i ha lamentat l'alt nivell d'atur, una gran burocràcia, "una crisi d'habitatge de proporcions inquietants i un sistema de protecció social completament inadequat". Entre les recomanacions que transmetrà a l’executiu de Sánchez, ha destacat l'aplicació d'una renda mínima nacional, així com una reforma fiscal redistributiva i també de la política d'habitatge.