Els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han celebrat aquest matí la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que els hi ha retornat provisionalment la immunitat mentre resol el recurs contra l'Eurocambra per l'aixecament de la protecció parlamentària. "Ens tornen els nostres drets polítics", han afirmat. En les seves compareixences, els tres eurodiputats han defensat que tot i ser una decisió provisional "marca un precedent molt important". Tot i que celebren que ara podran viatjar "molt més tranquil·lament per Europa", no tenen previst trepitjat territori espanyol perquè en aquest estat "la persecució política no ha acabat", tot i pertànyer a la UE.

El vicepresident del TGUE ha defensat que les al·legacions fàctiques i jurídiques dels independentistes justifiquen que se'ls hi mantingui la immunitat fins que aquest tribunal de primera instància es pronunciï de forma definitiva. En aquest sentit, Ponsatí ha matisat que en la mesura cautelar s'aprecia que els arguments dels eurodiputats exiliats "són raonables" i que aquesta decisió protegeix de manera provisional que "no hi hagi una decisió definitiva" que doni per bona la decisió del suplicatori. "Retornar-nos la immunitat no lesiona el Parlament, sinó que surt reforçat. Per això esperem que no s'oposin a aquesta decisió", ha declarat Ponsatí.

Amb la immunitat, han reiterat els tres exiliats, se'ls hi retornen de manera provisional els seus drets polítics. "Mai el Tribunal de Luxemburg havia tornat de forma cautelaríssima la immunitat s'havia perdut per decisió del Parlament. És un precedent", ha insistit Comín. Respecte a això, ha considerat que la decisió provisional indica que el TGUE "no descarta que hi hagi persecució política" cap a ells, tot i que ha volgut ser molt curós amb aquesta valoració.

Ara bé, Puigdemont ha volgut deixar molt clar que "no estan celebrant res". "Estem valorant i estem informant. Com hem fet sempre que hi hagut decisions judicials", ha contestat l'expresident a una pregunta d'una periodista que insinuava que potser era una "celebració" precipitada. "És un primer pas pas pels drets fonamentals, després ja veurem què decidiran", ha prosseguit.

Escepticisme respecte als indults

Preguntats per la reforma del delicte de sedició i els indults anunciats per l'Estat espanyol, els tres eurodiputats s'han mostrat molt escèptics i han demanat fets concrets. "No volem paraules boniques, sinó de fets bonics", ha etzibat Puigdemont, qui ha considerat que el govern liderat per Pedro Sánchez ha canviat les formes i el vocabulari però que no ha presentat cap acció concreta." "Fa massa temps que es parla de la reforma d'aquest delicte, però mai hem vist cap proposta. Facin el favor d'ensenyar quina és la proposta exacta de la reforma de sedició i deixin de fer propaganda", ha criticat.



A més, ha considerat que és una solució particular i personal, però que no forma part de la solució política. Encara que Comín ha assenyalat el petit pas endavant per part del Govern espanyol, ha insistit que la solució és una llei d'amnistia, el dret a l'autodeterminació i una reforma del delicte de sedició. "No es tracta només de rebaixar la pena, sinó de de delimtar de manera precisa del delicte", ha afegit.