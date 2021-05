El Tribunal de Comptes ha decidit imposar fiances milionàries a excàrrecs del Govern per l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2013 i 2017. El primer en fer-ho públic ha estat l'exsecretari general del Diplocat Albert Royo, a qui el tribunal li reclama 4,5 milions per la seva tasca. Royo també està pendent del judici pel referèndum de l'1 d'octubre i ja ha demanat ajuda a la Caixa de Solidaritat: "Consideren que la meitat de la feina feta era inconstitucional", ha dit en un tuit.

La notificació s'emmarca en la investigació als governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont per les despeses de la política exterior i el Diplocat. La instrucció d'aquesta causa, que s'ha acumulat també a les diligències del 2018 relatives a les despeses del referèndum de l'1-O, ja ha finalitzat, i fa dues setmanes es va dictar una providència per citar els presumptes responsables comptables. Els pròxims 29 i 30 de juny el tribunal ha convocat els expresidents, així com l’exvicepresident Oriol Junqueras, diversos exconsellers de Presidència, Economia i Exteriors com Francesc Homs, Neus Munté, Andreu Mas-Colell i Raül Romeva, i diversos exalts càrrecs del Govern, fins a la quarantena.

La investigació es va iniciar per les denúncies de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la Societat Civil Catalana per presumptes responsabilitats comptables en l'ús de fons públics. La instrucció, que ja va finalitzar, es va acordar el març de 2019 a instàncies del Congrés i el Senat, i aquest juny se celebrarà l'acta de liquidació provisional per establir la responsabilitat de cada excàrrec i la quantia de diners que haurà de tornar cadascun. Encara no es coneixen la resta de fiances, però tot apunta que seran milionàries.

A banda dels afectats ja citats hi ha els antics secretaris generals Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Lluís Bertran, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro i Pau Villoria; les interventores generals de la Generalitat, Maria Vidal i Rosa Vidal; als interventors delegats, Jordi Serra, Javier Acín, Virginia Astigarraga i Francesc Cubel; i els delegats de la Generalitat a Alemanya, Regne Unit, França, Ginebra, Polònia, EUA, Itàlia, Dinamarca, Portugal, Croàcia, Àustria i davant la Unió Europea.

Així mateix se cita als representants legals de la Generalitat de Catalunya, del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), de les societats Advocats Catalans per la Constitució i Societat Civil Catalana, a l'Advocacia de l'Estat davant del Tribunal de Comptes i a la fiscalia per a la pràctica de la liquidació provisional complementària a la realitzada el 28 de gener del 2020.