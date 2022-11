Restriccions per sequera: aquestes són les mesures que activa Barcelona

Pas endavant de Barcelona amb les restriccions d'aigua a causa de la sequera. L'Ajuntament començarà a aplicar mesures partir d'aquest dimecres, 23 de novembre, activant la Fase d'Alerta del Protocol per situació de sequera. Ho fa avançant-se a l'alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat decretada pel Govern, que s'activarà divendres, un cop s'hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

El regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, assegura les afectacions pels barcelonins "seran mínimes". Segons ha dit, serà gràcies a l'esforç del consistori i dels veïns i veïnes per a reduir el consum d'aigua a la ciutat.

El responsable ha destacat l'aposta municipal per recursos hídrics alternatius com les aigües freàtiques (la ciutat ja disposa de 103 quilòmetres de xarxa) o les que procedeixen de la dessalinització. Tot plegat ha permès que en els darrers 12 anys el consum de la ciutat per habitant hagi passat de 170 a 147 litres per persona i dia.

L'activació de l'Alerta implica, pel que fa a l'abastament general, accions per tal d'assolir un estalvi mínim respecte el consum habitual. En concret, es busca la reducció del 5% en ús domiciliari, comercial, industrial i altres usos recreatius.

Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, en la roda de premsa d'avui. — Norma Vidal / ACN

A conseqüència d'aquesta activació i per prevenció, es recomana a la ciutadania portar a terme diverses accions que han de comportar una reducció progressiva del consum d'aigua urbà. Es tracta de tancar l'aixeta quan no és necessari, apostar per reguladors, reduir la capacitat de la cisterna del vàter, dutxar-nos en comptes de banyar-nos, utilitzar programes d'estalvi en electrodomèstics.

També s'estableixen accions concretes d'estalvi d'aigua per serveis o activitats: espais verds, les fonts ornamentals, neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines, i la neteja de vehicles. Aquestes són les principals: