El retorn de Rull a la presó de Lledoners: "No he tornat com a pres polític, sinó com a president, té una força simbòlica brutal"

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha tornat aquest divendres al centre penitenciari de Lledoners (Bages) on va passar dos anys i mig de la seva vida arran de la sentència del Procés. "No he tornat com a pres polític, sinó com a president, i això té una força simbòlica brutal", ha destacat el líder de la segona institució catalana.

Durant dues hores i acompanyat de la consellera de Justícia en funcions, Gemma Ubasart, ha recorregut els mòduls que més freqüentava. Visiblement emocionat, ha explicat que el "més impactant" ha estat tornar al mòdul de comunicació, des d'on parlava amb els fills.

Sobre una possible detenció de l'expresident i candidat a la investidura Carles Puigdemont si torna a Catalunya, el president ha dit que l'únic escenari que no contempla és la "passivitat". A més, en aquest sentit ha defensat el Parlament com a "zona segura".