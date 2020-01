"Ara és l'hora de saber si la repressió s'ha acabat o no". "Es pot establir un diàleg i alhora inhabilitar l'interlocutor?". En aquests termes ha expressat Quim Torra el seu rebuig a la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-lo com a diputat i, per tant, com a president de la Generalitat, així com a l'eurodiputat Oriol Junqueras, i també els seus dubtes sobre la voluntat del pròxim Govern espanyol de tractar el conflicte entre Catalunya i l'Estat amb solucions polítiques, fora dels tribunals.



Ho ha explicat en la sessió extraordinària del Parlament de Catalunya convocada "amb motiu de l'agressió a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les institucions catalanes".

"Això només pot passar a l'Estat espanyol", ha dit sobre la facultat que s'ha atorgat la JEC "d'alterar la voluntat popular".



"Sense respecte a la voluntat popular no hi ha democràcia". "Les institucions i les lleis s'han d'adaptar a la voluntat popular". "No hi ha democràcia tampoc sense respecte a la sobirania", ha explicat de totes les formes possibles. "Ja n'hi ha prou de tribunals i juntes que volen intervenir en la vida política", ha insistit. "Avui soc jo però demà podeu ser qualsevol de vosaltres" ha advertit als diputats del Parlament, als quals ha demanat que votin en consciència sobre les propostes de resolució. "Si aquesta cambra refusa la decisió de la JEC seguiré essent president de Catalunya", ha assegurat.

"Sabem que la democràcia no ha arribar al moll de l'os de l'Estat". "No es tracta del deep state, sinó de l'Estat sencer", ha lamentat el president.



"Ens juguem si aquest Parlament és sobirà o no". "El camí és plantar-nos", ha plantejat, i ha demanat que les forces independentistes participin en un espai en el qual es decideixi la manera d'enfocar el diàleg amb el Govern central, a més de la convocatòria de l'Assemblea de Càrrecs Electes per tractar sobre l'actual deriva de la crisi política.