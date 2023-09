Riders i taxistes es querellen contra Glovo per continuar contractant falsos autònoms

Diverses associacions de riders i taxistes han interposat la primera querella criminal contra la plataforma de repartiment Glovo per contractar de forma continuada falsos autònoms des del 2015. Ho han fet sota el paraigües de l'Observatori de Treball, Algoritme i Societat, formada per les organitzacions RidersxDrechos i Taxi Project 2.0.

Acusen l'empresa ara propietat de Delivery Hero d'haver comès delictes contra Hisenda, la Seguretat Social i contra els drets dels treballadors, que en un comunicat diuen haver-se continuat trobant en una "indefensió total" tot i l'aprovació de la coneguda com a 'Llei Rider'. En aquest sentit, retreuen a l'Executiu que no hagin "fet passos endavant" per evitar que les companyies "imposin les regles del joc per sobre de qualsevol institució".

"Empreses com Glovo s'aprofiten de la necessitat dels treballadors i juguen amb la seva vida"

En concret, el text denuncia que la companyia incompleix cinc articles del Codi Penal. Asseguren que Glovo obliga que treballadors per compte aliè, emetin una factura que és "falsa". Aquest fet suposa que Glovo es dedueix com a despesa "la part principal de la factura", a més de defraudar l'aportació de l'IVA, amb dany a l'erari públic i a la Seguretat Social. "S'aprofiten de la necessitat dels empleats i juguen amb la seva vida, no podem deixar que continuï produint-se tal frau a la Seguretat Social i a Hisenda. Cal passar comptes", comenta Núria Soto, de RidersxDerechos.

També denuncien la contractació de falsos autònoms "amb engany i abusant de la seva situació de necessitat, per la seva especial situació de vulnerabilitat, i amb greu perjudici per a les seves condicions laborals i de seguretat social". Alhora, consideren que han comès un delicte d'estafa en imposar condicions legals als treballadors que els perjudicaran.



Una reforma del Codi Penal obre la porta a la via penal

L'entitat relata que tot i tenir "més de 50 sentències en contra per la violació de drets laborals -una d'elles del Tribunal Suprem-" la companyia de repartiment "persisteix en la violació sistemàtica dels drets laborals, en rebel·lia oberta contra les sentències i en el frau continuat".



Una reforma recent del Codi Penal obre ara la porta a jutjar la persistència d'aquest tipus de delictes. És per això que han decidit interposar una querella, la qual pretén obrir la porta a la via penal. L'Associació Observatori de Treball, Algoritme i Societat ha anunciat que aquest "és tan sols un primer pas" de totes les mesures que prendran.

"Aquesta querella és pionera a l'Estat espanyol i estem convençuts que els tribunals veuran suficients evidències per a imputar tots els presumptes delictes que són molt evidents per part de Glovo", ha assenyalat en declaracions el portaveu de ÉliteTaxi, Tito Álvarez.