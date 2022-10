Robatori de documents històrics al Monestir de Poblet

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de documents històrics al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, a la Conca de Barberà, segons ha avançat TV3 i han confirmat fonts policials a l'ACN. Segons aquestes mateixes fonts, el robatori amb força hauria passat aquest cap de setmana i a hores d'ara els treballadors de l'arxiu de la comunitat monàstica estan avaluant el material robat per denunciar els fets. La Unitat Central de Patrimoni Històric es farà càrrec de la investigació, un cop es determini el valor de la documentació històrica robada.

L'agència EFE informa que els lladres haurien forçat una de les portes del Monestir de Poblet i, posteriorment, van dirigir-se cap a la sala on hi havia els documents, de gran valor històric, i n'haurien sostret uns quants. En concret, han estat robats documents de la caixa forta de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, situat a l'antic Palau de l'Abat del monestir, on s'hi guarda un important patrimoni, com ara papers de l'època del president Tarradellas.

Els responsables de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià han assegurat que els lladres no s'han emportat cap documentació històrica rellevant del president Josep Tarradellas, que va cedir el seu fons bibliogràfics i documentals a la comunitat monàstica de Santa Maria de Poblet. Segons els treballadors, els delinqüents han obert una caixa de seguretat ignífuga que només contenia documentació de Tarradellas, com el seu DNI i passaport, que han deixat escampada a terra, aparentment sense sostreure res. Es tracta de documentació que també està digitalitzada. Des de l'arxiu han explicat que els assaltants han trencat portes i neutralitzat el sistema de seguretat.

A hores d'ara, la policia científica dels Mossos d'Esquadra continua treballant en l'edifici on s'ha produït el robatori aquest cap de setmana. Els arxivers presentaran una denúncia quan puguin analitzar amb profunditat si els manca alguna mena de document.