Rosalía, Blur, Kendrick Lamar, Depeche Mode i Mäneskin, entre els caps de cartell del Primavera Sound 2023

El Primavera Sound ha revelat aquest dimarts els caps de cartell que conformaran l'edició 2023, que tindrà lloc al Parc del Fòrum de l'1 al 3 de juny i que per primera vegada també se celebrarà a Madrid. Sota el lema I'll be your mirror (seré el teu mirall, en català), més de 200 artistes trepitjaran l'escenari d'un dels festivals més esperats de la capital catalana. Entre els noms més destacats hi ha el de Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, FKA twigs, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris, Le Tigre, Maneskin o Depeche Mode.

Per la seva banda, el grup britànic Pet Shop Boys seran els encarregats d'obrir el foc de la jornada inaugural gratuïta al recinte del Fòrum el 31 de maig. El ja tradicional Brunch-In tancarà el festival.

També ressonarà al recinte barceloní el hardcore de Turnstile, el rap de Baby Keem o el groove de NxWorries, a més de John Cale i Laurie Anderson, Yves Tumor, Julia Holter i Jockstrap. Perfume, My Morning Jacket, Gabriels, Channel Tres i Daphni, Arlo Parks, Cavetown, Swans, Death Grips, Darkside i Beth Orton s'afegeixen al cartell.

Altres noms del Primavera Sound són Bad Religion, OFF!, Come i Built to Spill, PinkPantheress i Flowerovlove, a més de Red Velvet, Rema, Tokischa i Christine and the Queens. Un any més, torna al festival Shellac, que acompanyarà artistes com Fred again, Pusha T, Sparks, Caroline Polachek, Julian Casablancas al capdavant de The Voidz, Kelela, Four Tet, Los Bleachers del polifacètic Jack Antonoff, Japanese Breakfast i Sudan Archives.

Un cartell pràcticament idèntic al de Madrid

Els cartells dels festivals de Barcelona i Madrid són pràcticament idèntics en les tres jornades principals, només hi ha algunes diferències. Per una banda, al Parc del Fòrum es podrà veure Ghost, l'actuació d'Israel Fernández i Diego del Morao, Arthur Verocai, The War On Drugs i Holly Humberstone, mentre que per la Ciudad del Rock (Madrid) hi haurà The Mars Volta, Bad Gyal, Georgia i Crack Cloud.

Tant Barcelona com Madrid, però, viuran una extensió de la programació en el circuit de sales. Així, pel Primavera a la Ciutat -que es farà del 19 al 31 de maig i el 4 de juny- hi actuaran Loyle Carner, Black Midi, The Comet is Coming, Black Country, New Road, The Chills, Cloud Nothings, Gilla Band, PUP o Blondshell, entre altres, a sales com l'Apolo i La (2) d'Apolo, Razzmatazz 1 i Razzmatazz 2 i el Paral·lel 62.



Les entrades per al festival es posaran a la venda l'1 de desembre. Els abonaments per als tres dies costaran 325 euros, mentre que les entrades de dia tenen un preu de 125 euros. Per a l'abonament doble, del Primavera Sound Barcelona i Primavera Sound Madrid, el cost ascendeix fins als 520 euros.