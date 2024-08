Rosalia publica 'New Woman', una col·laboració amb la popular cantant de K-pop Lisa

Rosalia ha publicat aquest divendres New Woman, un nou tema en col·laboració amb la popular cantant de K-pop Lisa. En el videoclip de la cançó apareixen les dues artistes amb elements de la dècada dels 2000. La tailandesa Lisa és una de les integrants del grup Blackpink.

El tema barreja ritmes del hip-hop i el rap amb un estil més urbà, el característic de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, i combina l'anglès i el castellà. La catalana ja va filtrar un breu avançament de la col·laboració a principis d'agost a través de les seves xarxes socials.

Un any sense publicar

Rosalia ha publicat el tema després de més d'un any sense treure nova música. Des de la fi del Motomami World Tour després d'un any de gira, l'artista i compositora no havia penjat res a les xarxes des de la seva última cançó en solitari, Tuya, al juny del 2023, amb què semblava tancar un capítol. Després d'aquesta aparició, només va publicar Oral, la seva col·laboració amb Björk.