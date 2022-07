Rosell es planteja "seriosament" presentar-se a les municipals a Barcelona amb un grup de "gestors" i sense polítics

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha afirmat que es planteja "seriosament" presentar-se a les eleccions municipals a Barcelona. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que està treballant en el marc d'una plataforma formada per "gestors" de diversos àmbits i sense polítics ni ideologia.



Ha puntualitzat que encara no ha acabat de prendre la decisió i que no té pressa, que ho farà en tornar de les vacances o durant la tardor. A més, ha dit que un dels principals esculls és aconseguir convèncer la seva mare.

Ha afegit que pactaria "tranquil·lament" amb PSC, ERC i Junts però no amb l'"extrema esquerra" ni tampoc amb l'extrema esquerra. També ha reconegut que hi ha partits que li han "tirat la canya".

"Em va la marxa", ha assegurat Rosell. L'expresident del Barça ha dit que no vol entrar en política sinó en "gestió municipal" i que ho farà, acompanyat d'aquesta plataforma, si veuen que la ciutadania els hi donaria suport a través de diverses enquestes que tenen previst fer. Així, ha explicat que han buscat professionals i gestors de diverses àrees que volen dedicar uns anys a fer una feina per la ciutat. A aquests els hi demanaria "que deixin a la porta de l'ajuntament tots els seus idearis polítics" i ha asseverat que no són ni d'esquerres ni de dretes.

En cas que es presentés i els resultats permetessin parlar de pactes, Rosell ha afirmat que pactaria amb "tothom que no sigui ni d'extrema dreta ni d'extrema esquerra". En ser repreguntat sobre si pactaria amb Colau, ha insistit que no pactaria amb l'"extrema esquerra". Sí ho faria amb PSC, ERC i Junts i no ha descartat que ho arribés a fer amb el PP, "però menys tranquil·lament".



Sobre la ideologia, ha insistit que la de la plataforma en què treballa es basa en cuidar la gent i ha puntualitzat que volen treballar per aquells que estan "empadronats" a Barcelona en primer lloc. "Si estan empadronats a Barcelona són la nostra gent i sinó no", ha manifestat.

Coincidint amb els resultats del darrer baròmetre, Rosell ha apuntat que Barcelona té problemes d'inseguretat i de neteja. "Està bruta, molt bruta i és molt insegura", ha dit. Ha defensat que la ciutat ha de recuperar l'alegria, l'esperit de la Barcelona post-olímpica i dir sí als projectes que es plantegin i, en cas que sigui necessari, després dir no.