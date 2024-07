Rovira i la resta d'exiliats de Suïssa tornen a Catalunya aquest divendres al matí després de l'arxiu de Tsunami

La tornada dels independentistes catalans refugiats a Suïssa a causa de la imputació per un delicte de terrorisme en el cas de les mobilitzacions de Tsunami Democràtic és imminent i es preveu que aquest divendres arribin a Catalunya. Els encausats que resideixen a Ginebra i que han estat exonerats per l'arxiu de la causa de Tsunami són 5 amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira al capdavant.

Segons fonts d'Esquerra, la secretària general del partit "després de gairebé 7 anys exiliada, i la resta d'exiliats per la causa del Tsunami Democràtic han iniciat el retorn a Catalunya". Amb ella viatja cap a Catalunya des de Ginebra el diputat d'Esquerra Ruben Wagensberg. El partit ha convocat un acte de benvinguda al petit poble de Cantallops a la comarca de l'Alt Empordà, proper a la frontera de la Jonquera.

També el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, l'empresari i activista Josep Campajó i el vicepresident primer d'Òmnium, Oleguer Serra, tenen previst arribar a Catalunya aquest divendres al matí, segons ha revelat l'entitat. Òmnium ha convocat un gran acte de rebuda ciutadà per a tots dos divendres a la 1 del migdia, a les portes de la seva seu a Barcelona.

Tots estaven encausats pel cas de Tsunami Democràtic, però recentment han deixat de ser investigats per l'arxiu de tot el procediment judicial. Rodríguez, Campmajó i Serra van marxar a Suïssa el novembre del 2023, després que l'Audiència Nacional obrís una investigació contra ells per terrorisme. Uns dies abans també va fer el pas Ruben Wagensberg i Marta Rovira és a Suïssa des de l'any 2018.

Òmnium ha convocat aquest divendres per a les 13.00 hores un acte públic que servirà de rebuda i reconeixement, al qual està previst que assisteixin també altres persones relacionades amb la causa que ara s'ha arxivat però que els va portar a l'exili. Amb ells, hi serà present l'actual Junta Directiva de l'entitat, membres de les juntes territorials, exmembres de la Junta Directiva, l'equip professional d'Òmnium, així com representants d'institucions i entitats de la societat civil.

A més, a la tarda, hi haurà dos actes més de caràcter més íntim i familiar amb rebudes veïnals. Rodríguez es trobarà amb els seus familiars i amics de Sants, a Barcelona, ​​a La Comunal a les 18.00 hores –on és la redacció del diari on treballa-, i Campajó farà el mateix amb els seus a la plaça del Vi de Girona.