Rufián retreu a Sánchez que ha fet tard amb el confinament territorial i li exigeix l'individual

El portaveu del grup parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, s'ha desmarcat en la seva intervenció al Congrés de la gestió realitzada pel Govern espanyol en la lluita contra el coronavirus. En la rèplica al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la sessió per informar de l'estat d'alarma que ha decretat l'Executiu estatal, Rufián li ha dit a Sánchez que ha fet tard amb el confinament territorial i li ha exigit l'individual.

Rufián, amb un to dur, ha assegurat que la posició que defensen els republicans no té res a veure ni amb "nacionalismes" ni amb "xovinismes" sinó amb "estadístiques". I ha assegurat que les xifres d'afectats pel coronavirus justificaven el confinament dels dos principals focus de l'Estat que eren Madrid i Catalunya. per justificar-ho ha apel·lat a l'exemple dels confinaments territorials que va fer la Xina a la província de Wuhan o Itàlia amb la Lombardia. Un cop comés aquest error, ha dit Rufián, el cap de files d'ERC al Congrés ha exigit que s'atengui la petició de la Generalitat de decretar el confinament generalitzat a excepció de serveis essencials. Per a Rufián és "irresponsable veure a Madrid sense confinar com veure un vagó de metro ple de gom a gom de gent a Barcelona per anar a treballar". "Ja hi haurà temps de passar comptes", ha dit. "Tenim el país a la UCI i ara el metge se n'ha adonat", ha afegit Rufián. "Avui toca fer la feina" ha reblat.

"Menys unitat patriotera"

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats ha recordat en la intervenció que la manca de previsió sobre els efectes del coronavirus ha derivat ja en 500 morts. En el contundent discurs Rufián ha demanat a Sánchez "menys unitat patriotera de cartró pedra i més sanitat pública". "Els hospitals no necessiten militars, sinó més mitjans i personal sanitari", ha recordat. També ha demanat que s'ampliïn les mesures adoptades amb una moratòria als lloguers, la suspensió del pagament dels serveis bàsics i que es destini el 40% del pressupost militar a la sanitat pública. Amb tot, el portaveu d'ERC ha afirmat que la seva formació no pretén fer de la gestió de la crisi una batalla polític.

"Avui Espanya és el quart país amb més infectats de tot el planeta, i la demora i la incompetència davant el que tenim davant no comporta pèrdua de vots, sinó pèrdua de vides", ha dit. Rufián també ha advertit que "la crisi sanitària passarà però la crisi econòmica prevaldrà", perquè "ens enfrontem al major sacrifici econòmic des de la crisi estafa del 2008".



Per això ha demanat que s'ampliïn les mesures anunciades, perquè "qui pensi que amb tocs de pandereta i corneta o amb portades amb el logo d'un ministeri això se solucionarà, passarà a la papereta de la història".

"Menys Guàrdia Civil i exèrcit per donar tranquil·litat i més recursos per a una sanitat que clama tenir més mitjans per exercir dignament la seva professió", ha sentenciat. L'única recepta vàlida, ha apuntat, és la de la "despesa social" i "el millor aplaudiment a la sanitat és no retallar mai".



Per això ha anunciat que ERC proposa un paquet de mesures de lluita contra el virus i de mesures econòmiques i socials per la crisi que sen deriva. Entre altres un enduriment de l'aïllament i el confinament.

"Si ja van ser irresponsables una vegada amb el no confinament territorial, no ho siguin ara amb el no confinament individual, que cal fer casa a casa i família a família". També ha demanat "una reducció del pressupost militar en un 40% per dedicar-lo íntegrament al sistema públic de salut", i com a alternativa que es destinin els recursos del desplegament militar actual "íntegrament a mitjans per a metges i infermers, perquè els hospitals estan al llindar del col·lapse".



També ha demanat que s'amplïi la moratòria anunciada per a les hipoteques al lloguer per a tots els afectats per la crisi, perquè "el 70% dels desnonaments actuals són a gent que està de lloguer".

Entre altres, també una moratòria genera i directa de les quotes de la Seguretat Social i quotes d'autònoms, IVA i ajudes específiques a autònoms, tal com ha anunciat la Generalitat, així com la suspensió del pagament de serveis bàsics com llum, aigua i gas, com ha fet Macron a França.

"Investigarem cada euro" de l'herència del rei Joan Carles

Al tram final del seu discurs, Rufián ha mencionat l'escàndol per les societats del rei Joan Carles amb fons de procedència d'Arabia Saudí. "Investigarem fins l'últim euro de bussines amb sàtrapes saudis", ha advertit.