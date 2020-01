Rufián treu ferro a l'embolic sobre l'ajornament de la Taula de Diàleg

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest divendres que la Moncloa "no va actuar amb mala fe" sinó que li "faltava" informació quan va ajornar la taula de diàleg entre governs a després de les eleccions catalanes. En una entrevista al programa 'Aquí, amb Josep Cuní' a Cadena Ser Catalunya, Rufián ha dit que és una "bona notícia" que s'hagi reconduït la situació i que la Moncloa hagi reculat i s'hagi mostrat disposada a celebrar la taula abans de les eleccions. Les declaracions del dirigent dels republicans s'emmarca en la línia de treure ferro a l'afer decretada pel partit, amb l'objectiu de no generar cap més polèmica que pugui malmetre les relacions entre Esquerra i el PSOE i que pugui posar en perill l'activació de la Taula de Diàleg abans de les pròximes eleccions.



En l'entrevista radiofònica, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, creu que Moncloa no va actuar amb "mala fe" en la decisió inicial d'ajornar a després de les eleccions catalanes la taula de diàleg pactada amb els republicans, que va ser rectificada tan sols unes hores després . "Van fer una lectura equivocada. Només els faltava informació", ha defensat Rufián.

Polèmica, tensió i rectificació de la Moncloa

Precisament va ser l'enuig d'ERC el que va portar a l'Executiu de Pedro Sánchez a rectificar la seva postura inicial i anunciar que finalment sí es constituiria la Taula amb el Govern abans dels comicis. En una primera nota, l'Executiu manifestava que esperava "poder iniciar aquest diàleg" després que s'haguessin celebrat els comicis a Catalunya i s'hagués constituït un nou Govern, un anunci que ERC no va trigar a denunciar per considerar-lo un incompliment flagrant del seu acord de investidura amb el PSOE.



"El negatiu d'això és que ens assabentem per la premsa. Ja era una mala manera de començar", ha apuntat el portaveu parlamentari d'ERC, que es va reunir aquest dijous amb el propi Sánchez per traslladar-li el disgust del partit amb la seva decisió. "Crec que Moncloa fa una lectura equivocada i considera que s'ha de posposar tot. Els faltava informació i vam voler ser útils reivindicant els pactes", ha assenyalat.

Amb tot, el portaveu d'ERC ha declinat oferir molts detalls sobre les hores que van transcórrer entre les dues versions de Govern, perquè això significaria un bucle en què es generaria "moltíssim soroll". Rufián tampoc ha volgut pronunciar-se sobre els terminis en què s'ha de moure la Taula: "Convé recordar que no s'ha constituït perquè els gabinets dels presidents estan parlant. Això ja és positiu, i seria mes irresponsable ficar més pressió a això".