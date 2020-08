S'alenteix la propagació de la Covid-19 a Catalunya i Vergés fa una crida a la "implicació" per mantenir la tendència

Es continua alentint la propagació de la Covid-19 a Catalunya, amb la disminució del risc de rebrot, de la velocitat de propagació (Rt) i també dels nous casos detectats en els últims set dies respecte a la setmana anterior. Són indicadors que apunten a una situació "molt bona", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, durant una visita al cribratge massiu que ha començat aquest dilluns a Vilafranca del Penedès. "Portem una tendència molt a la baixa i la incidència no és tant alta com fa dues o tres setmanes", ha celebrat. Salut també ha impulsat cribratges a dos barris de Santa Coloma de Gramenet aquesta setmana. La consellera, però, ha fet una crida a a la "implicació" de la ciutadania per mantenir les mesures preventives per frenar la pandèmia.

En les últimes hores, Catalunya ha registrat 832 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR i el total s'eleva a 87.051, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 107.520 casos (863 més), comptant també els tests serològics. Per altra banda, les funeràries han reportat cinc morts l'últim dia i ja són 12.827 les persones que han mort des de l'inici de la pandèmia.



El risc de rebrot se situa en 147,47, uns 25 punts inferior a la setmana passada (172,24), tot i que encara es troba molt per sobre del llindar de risc alt (100). La velocitat de propagació del virus ha baixa de la barrera de l'1 i és de 0,98. Les zones que continuen presentant un risc de rebrot més alt són Lleida, la regió metropolitana sud i Barcelona ciutat, tot i que a totes disminueix respecte la setmana anterior i a les tres regions la Rt està per sota de l'1. En canvi, a les comarques centrals i al Camp de Tarragona, la velocitat de propagació supera l'1 i el risc de rebrot augmenta, si bé és moderat. Entre el 31 de juliol i el 6 d'agost, a Catalunya hi ha hagut 5.561 casos confirmats per PCR, una xifra inferior als 6.439 de l'interval de set dies anterior, del 24 al 30 de juliol.



Sense pressió hospitalària

Vergés ha apuntat que ara per ara no hi ha una situació de "pressió hospitalària", exceptuant la zona de Lleida, i ha detallat que la gestió del Departament se centra en afrontar els diferents brots de Covid-19 que sorgeixen a diversos punts de Catalunya, els quals "van a bon ritme perquè està baixant la incidència i la taxa de reproducció".



"En funció de les diferents variables, anirem adoptant mesures extraordinàries a cada territori", ha explicat la consellera, que ha demanat no abaixar la guàrdia i "gaudir de les vacances, però sempre amb les mesures de prevenció". En aquest sentit, ha destacat especialment la importància d'evitar llocs amb molta afluència de gent, així com també ha subratllat la necessitat de mantenir una higiene de mans constant.

Cribratges massius a Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Gramenet

Salut ha iniciat aquest dilluns nous cribratges per detectar casos asimptomàtics a Vilafranca del Penedès i els barris Llatí i Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Les proves estan especialment destinades a aquelles persones d'entre 19 i 40 anys que els darrers dies hagin tingut contactes socials sense respectar la distància i l'ús de mascareta, o bé que hagin estat en reunions d'amics i familiars amb molta gent. La previsió és fer 4.000 proves al llarg d'aquesta setmana.



Salut va fer la setmana passada cribratges a Ripollet, Sabadell i Terrassa davant l'augment de casos detectats en algunes zones i està previst que aquest dimarts valorin els resultats d'aquesta nova estratègia de cerca més activa.