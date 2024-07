Sabrià dimiteix arran de l'escàndol dels cartells contra els Maragall, però assegura que no n'és el responsable

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern en funcions, Sergi Sabrià, ha anunciat la seva dimissió com a membre de l'Executiu català. Sabrià ha comparegut aquest dijous per primera vegada després que esclatés l'escàndol dels cartells ofensius que feien mofa de l'alzheimer de Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat i germà de l'excandidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. Malgrat plegar, el republicà assegura que ell no va ser el responsable d'aquesta acció, i marxa assenyalant Oriol Junqueras.

"No dimiteixo perquè sigui culpable de res, perquè no ho soc; ni perquè em senti culpable de res, perquè no m'hi sento". I ha afegit: "Ho faig perquè crec que és la millor aportació que puc fer al partit". Sabrià, molt emocionat, ha negat tenir-hi res a veure: "Ni la vaig aprovar, ni l'aprovaria mai". Ha explicat que "li va tocar fer de bomber". Durant anys, Sabrià ha dirigit les campanyes electorals d'ERC.

En aquest sentit, ha assegurat que quan va conèixer que els cartells havien sortit d'ERC, ho va posar en coneixement de la direcció del partit. "No ho faig perquè sigui culpable de res, perquè no ho soc; ni perquè em senti culpable de res, perquè no m'hi sento". I ha afegit: "Ho faig perquè crec que és la millor aportació que puc fer al partit. Ajudarà a rebarixar tensions".

Sabrià ja va anunciar que deixaria la política institucional després de la desfeta d'ERC en les eleccions del 12 de maig, però diu que s'ha vist obligat a avançar el seu adéu degut a aquest afer. Afirma que fa aquest pas al costat per una qüestió de responsabilitat i per "no servir de distracció dels temes que aquesta organització ha d'afrontar: Renovar-se i adaptar-se", en una clara referència a Oriol Junqueras. Sabrià ha deixat clar que "és el moment de cares noves i idees noves. No es podem caure en velles temptacions", ha afirmat.

La vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà; la consellera Natàlia Mas Guix; el propi Ernest Maragall; la direcció del grup parlamentari amb Josep Maria Jové i Marta Vilalta; així com directors i tècnics de comunicació i altres càrrecs tant d'ERC com del Govern han assistit a la roda de premsa per donar suport a Sabrià.



Sabrià assenyala Junqueras

El ja exviceconseller del Govern ha marxat assenyalant l'expresident d'ERC Oriol Junqueras. Durant la roda de premsa, Sabrià dit que "hi ha qui no li importa ERC sinó l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se-la a mida". "Ja tenen el que volien. Només els puc demanar que deixin de fer mal a la reputació d'ERC", ha afegit.

Sabrià ha subratllat que hi ha qui ha "enfangat fins a límits insospitats" un debat intern "imprescindible" al si del partit. "Alhora que sentia frases com que calia rentar els llençols a casa", ha dit Sabrià, recordant les paraules de Junqueras sobre el pols intern a ERC.

L'exportaveu i expresident del grup parlamentari d'ERC ha subratllat que espera que la seva dimissió serveixi per fer "evident" els "veritables interessos" dels qui el volien "fora". I ha reiterat que hi ha qui ha volgut "precipitar" la seva dimissió amb "acusacions falses".

ERC cita a declarar Tolo Moya

ERC ha citat a declarar dilluns l'exdirector de comunicació del partit durant el març de 2023, Tolo Moya, en el marc del cas dels cartells de l'Alzheimer i contra Pasqual Maragall i Ernest Maragall. El responsable dels codis ètic i de conducta ja ha citat Moya pel dia 8. Moya, de baixa des de fa uns dies, és assessor de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, segons la web de l'òrgan.

Moya, director de comunicació d'ERC durant els fets de l'enganxada de cartells el 2023, ha dit estar "molt tranquil" després que Ernest Maragall, candidat del partit a Barcelona fa un any, l'hagi assenyalat d'estar al darrere de l'acció.