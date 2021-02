Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han fet una crida a la mobilització aquest dijous a les quatre capitals catalanes per exigir la derogació de la reforma laboral, l'increment del Salari Mínim Interprofessional i un blindatge del sistema de pensions. Unes 300 persones han protestat davant la delegació del govern espanyol de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. "Necessitem que la gestió de la crisi es faci sobre les bases de la qualitat de l'ocupació", ha insistit el secretari general de la UGT, Camil Ros. Al seu torni, el líder de CCOO, Javier Pacheco, ha avisat que estan disposats a fer una "mobilització sostinguda" per transformar "d'una vegada per totes aquest model precari, injust i poc eficient".

Sota el lema 'Ara toca', la concentració de CCOO i UGT ha reclamat també la formació d'un nou Govern a Catalunya i la tramitació "immediata" d'un nou projecte de pressupostos. Els dos sindicats veuen "urgent" reforçar el sistema sanitari i les residències de persones grans o dependents, i protegir l'1,7 milions de persones en risc de pobresa -"una situació insostenible al segle XXI", segons Pacheco-, ampliant els ajuts i la renda garantida de ciutadania (RGC).



Ara que la pandèmia arriba al pic de la tercera onada, els sindicats han insistit de la importància d'apujar el salari de les rendes més baixes fins al 60% de la mitjana salarial i de "recuperar els equilibris" de la negociació col·lectiva derogant alguns dels aspectes de la reforma laboral. Alhora, també exigeixen la importància de garantir la suficiència de les pensions públiques i de derogar la llei de pensions del 2013. Per això, han volgut enviar un missatge "molt clar" l'executiu de Pedro Sánchez que "ha de decidir si compleix els compromisos que tenien al programa de govern" i si "cedeix a les pressions de la CEOE o situa un marc veritable de diàleg per un salari digne, treball digne i pensions dignes".

"No pot ser que vulguem arreglar el clima i destrossem l'Estat del benestar", ha insistit Ros, que ha assegurat que en l'anterior crisi econòmica els treballadors "no van pagar els plats trencats, sinó la vaixella sencera". "Ha passat un any de pandèmia. La gent treballadora no pot estar ni un mes més esperant que millorin les condicions de treball, ha indicat el secretari general de la UGT de Catalunya, que espera que l'1 de maig ja s'hagi derogat la reforma laboral.



Al seu torn, Pacheco ha reclamat "construir un horitzó de dignitat per la classe treballadora" que acompanyi el rebot ràpid de l'economia que es preveu per aquest any. El secretari general de CCOO ha exigit als governs que "donin resposta als treballadors que pateixen en primera persona" la covid. "Què li dirà als treballadors que perden la seva feina com els de Nissan, Continental, Autolive o Italco? Què dirà als treballadors de l'hostaleria i el turisme quan tornin a treballar i s'aprofundeixin les condicions de precarietat?", s'ha preguntat.



Les respostes a aquesta crisi, segons tots dos sindicalistes, han de "passar pel marc del diàleg social" però sense cedir a la CEOE", ha dit Ros. "Els canvis necessiten un punt de força, farem una mobilització sostinguda fins que es recuperi d'una vegada per totes la transformació d'aquest model, precari, injust i poc eficient per garantir una sortida de la crisi diferent", ha conclòs Pacheco.