Salut alerta: "Estem en uns dies crítics"

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha advertit que Catalunya viu uns "dies crítics" per l'evolució de la pandèmia, ja que els contagis de coronavirus estan creixent al conjunt del territori. "La pel·lícula del març i l'abril ja la coneixem. No podem repetir-la. Són dies crítics especialment sobretot a l'àrea metropolitana", ha recalcat Argimon, en una roda de premsa del Departament de Salut de balanç de la situació. El secretari de Salut Pública ha deixat clar que no vol arribar a un confinament de la població i que la clau són les mesures preventives a tots els nivells: "Hem de conviure molts mesos amb aquesta pandèmia. No podem tancar i obrir. No és desitjable".



El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha assenyalat que el sistema sanitari no està tensat però la tendència és "preocupant". Comella, de fet, ha avisat que "les dades de la setmana que ve seran pitjors que les que donaré avui". En aquest sentit, ha detallat que fa un mes l'atenció primària tractava dos mil sospitosos de Covid per setmana, mentre que ara són 8.500, mentre que a les urgències dels hospitals els casos de Covid han passat de representar el 2% al 4%. A més a més, els ingressos hospitalaris han passat de 131 fa dues setmanes a 301, mentre que les persones ingressades a la UCI han crescut de les 40 a les 61.

En la mateixa línia, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha afegit que "la realitat és que el nombre de casos està pujant, i no es pot explicar pel fet que estem fent més PCR". En aquest sentit, s'ha mostrat partidari de reduir la mobilitat i les interaccions socials, perquè amb l'actual taxa de reproducció dels contagis, "cada set dies es duplicaran el nombre de casos". Mendioroz també ha comentat que tot i que baixin els casos, "no sortirem de l'epidèmia fins d'aquí a un any".



Josep Maria Argimon s'ha mostrat partidari de tancar els locals d'oci nocturn, una mesura que no depèn únicament del Departament de Salut, però que es podria prendre en els propers dies. Amb tot, ha afegit que es vol evitar un nou confinament domiciliari, perquè "és un tractament molt agressiu, que té efectes secundaris...". No només a nivell econòmic, sinó també "en l'esfera emocional i d'addiccions."



Més enllà de les crides a limitar la mobilitat i les interaccions socials, Salut insisteix que en els propers dies potenciarà el sistema de seguiment dels contactes dels positius, per acotar al màxim l'impacte dels contagis.