Salut calcula que prop de 500.000 catalans ja estaran vacunats al març

El març ja hi haurà més de 470.000 catalans vacunats. Són les previsions del Departament de Salut, que ha explicat que a principis de gener començarà la campanya de vacunació a Catalunya. Un total de 500 infermeres, dividides en 25 equips de 20 professionals cadascun, iniciaran la campanya a les residències, on es vacunaran tant usuaris com treballadors. Després d'aquests centres es continuarà pels sociosanitaris i els hospitals.

Sanitat espera que l'Agència Europea del Medicament aprovi la vacuna de Pfizer el 29 de desembre

La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, s'ha mostrat convençuda que els professionals respondran a la crida, però ha dit que si falta personal s'assignaran treballadors dels centres sanitaris. Cabezas i la consellera de Salut, Alba Vergés, han recordat que a Catalunya cada any es posen uns tres milions de dosis de vacunes, amb el que això suposa d'experiència, però han admès que aquesta campanya serà un "repte especial" pel volum de dosis que s'hauran de posar.



Salut ha fet aquest anunci el mateix dia que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que la campanya de vacunació contra la covid començarà a "mitjans de gener". Sanitat espera que l'Agència Europea del Medicament aprovi la vacuna de Pfizer –que ja ha estat aprovada a altres països- el 29 de desembre i la de Moderna el 12 de gener. La campanya es durà a terme per fases i Illa ha apuntat que les dosis "no arribaran totes el 4 o 5 de gener", però ha promès que "hi haurà vacunes per tothom" i fins i tot "en sobraran" per enviar a altres països, perquè a l'Estat li pertoquen 140 milions de vacunes per immunitzar 80 milions de persones.

En total Europa ha compromès la compra de 1.400 milions de dosis a set companyies, i a l'Estat arribaran 140 milions de dosis per immunitzar 80 milions de ciutadans.



En una entrevista a Públic, Illa també apunta que creu que l'Estat pot assolir la immunitat de ramat a finals de l'estiu del 2021. Segons el ministre aleshores prop del 70% de la població ja haurà rebut la vacuna. Amb tot, el Ministeri adverteix que no serà el final de la pandèmia, que no tindrà lloc fins al 2022, quan un alt percentatge de la població mundial hagi rebut la vacuna.