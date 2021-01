Salut confirma que la soca britànica de la Covid-19 ja ha arribat a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que s'ha detectat un cas de la variant britànica del coronavirus, més contagiosa que la coneguda fins ara i que ha obligat el Regne Unit a tornar a confinar-se. Vergés ha explicat en declaracions a Rac 1 que la persona contagiada de la soca britànica es tracta d'algú que va viatjar al Regne Unit. Ha dit que s'està fent un estudi dels contactes i ha assegurat que és "probable que n'hi hagi més casos arran d'aquesta persona".

En paral·lel, les dades epidemiològiques segueixen mostrant un empitjorament constant a Catalunya durant el primer dia de l'aplicació de les noves mesures. El risc de rebrot continua enfilant-se i ja arriba als 586 punts, una xifra que no se superava des del 17 d'octubre. La velocitat de propagació (Rt) es manté en 1,47 un dia més, xifra que alerta que cada 100 persones amb Covid-19 el transmeten a 147 més i indica que el virus està en expansió.

Pel que fa a la resta de dades, la incidència acumulada de casos a 14 dies tampoc millora i passa de 406,88 a 414,42, un cop s'han declarat 2.308 casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA) en les darreres 24 hores. El percentatge de positivitat del total de proves fetes se situa en un 9,74%, molt per sobre del 5% que marca l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar que la situació epidemiològica és greu.

La traducció de tot plegat als hospitals és una major pressió assistencial: ja hi ha 2.150 pacients ingressats, un creixement de 101 en les darreres 24 hores. A les Unitats de Cures Intensives (UCI), hi ha 417 ingressats, una xifra que es va aconseguir abaixar el passat 3 de desembre, però que ara torna a allunyar-se de l'objectiu de Salut d'estabilitzar les UCI en 300 pacients. El darrer balanç del Departament de Salut recull que s'han produït 48 noves morts, que se situa encara al voltant del nombre de defuncions que es registrava durant l'agreujament de la segona onada, entre l'octubre i el novembre. Les vacunacions, però, prossegueixen, i ja sumen un total de 24.114 persones vacunades, 3.271 més que fa 24 hores.



L'Estat rebrà les primeres dosis de Moderna en una setmana

Aquest dijous, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut des de Barcelona per explicar que l'Estat rebrà les primeres dosis de la vacuna de Moderna en un termini d'entre set i deu dies. Segons Illa, en sis setmanes Moderna enviarà 600.000 dosis. Com en el cas de Pfizer, les dosis de Moderna arribaran al magatzem central de Guadalajara, i des d'allà el Ministeri de Sanitat les distribuirà "de manera equitativa" a les comunitats autònomes.

La logística de la distribució és menys complexa perquè la vacuna de Moderna s'ha de conservar a -20ºC, (la de Pfizer -80ºC). Illa ha insistit que a finals de l'estiu ja hi haurà un 70% de població vacunada, i ha apuntat que ara l'important és que "anem adquirint velocitat de creuer en el ritme de vacunació".