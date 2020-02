Salut confirma un tercer cas de coronavirus a Catalunya

Tercer cas de coronavirus a Catalunya i primer cas greu a l'Estat espanyol. La Conselleria de Salut ha confirmat en un comunicat que tracta d'una dona de 22 anys de Tenerife que venia de Milà i estava passant uns dies a Barcelona. El viatge a Itàlia el va fer entre el 19 i el 25 de febrer, i després va volar cap a la capital catalana. Un cop aquí, es va adreçar a l'Hospital Clínic, on està aïllada en estat lleu. D'altra banda, un home de 77 anys ingressat a un hospital de la Comunitat de Madrid és el primer cas de coronavirus a l'Estat que es troba en estat greu.



Salut ha explicat que s'estudien els contactes estrets que ha pogut mantenir la jove. En aquest sentit, hi ha 38 persones en aïllament domiciliari per contacte amb la primera dona infectada per coronavirus i 14 més per contacte amb el segon. Els dos pacients, una dona italiana de 36 anys que viu a Barcelona, i un jove de 22 també de la capital catalana, evolucionen bé.



Com en aquest tercer cas, els altres dos positius havien estat al nord d'Itàlia: la dona a Milà i a Bèrgam, i el noi a Milà, però cap dels tres casos està relacionat. Amb aquest cas ja són 15 els positius actius que s'han detectat a l'Estat. Els dos casos de Madrid que s'han detectat aquest matí estan ingressats a l'Hospital de Torrejón de Ardoz des de feia dies, i un d'ells, un home de 77 anys, havia estat hospitalitzat per pneumonia el passat 15 de febrer i es troba en estat greu, segons la directora general de Salut Pública de Madrid.



El Departament de Salut ha confirmat aquest dimecres al matí que un noi de 22 anys s'ha infectat després d'haver visitat Itàlia els darrers dies. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha informat que el jove va viatjar a la ciutat de Milà entre els dies 22 i 25 de febrer i que va acudir a urgències amb molèsties al coll i una mica de febre. Actualment, l'afectat està ingressat a l'Hospital Clínic i Salut està identificant els contactes possibles per recomanar l'aïllament d'aquestes persones, tal com marca el protocol.



Aquestes infeccions se sumen a la de la dona italiana de 36 anys que també va estar de viatge a Itàlia, el país on s'ha generat el brot més rellevant a Europa durant els darrers dies. Guix va informar ahir que la pacient evoluciona favorablement, que presenta un quadre clínic lleu i que segueix ingressada a l'Hospital Clínic, on s'ha confirmat que ha estat infectada per la malaltia amb la primera prova, que té un 99% de fiabilitat. Ara estan pendents de la confirmació del Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid.



En un primer moment, el responsable de Salut Pública va informar que 25 persones que han estat en contacte pròxim amb l'afectada es troben aïllades als seus domicilis, una xifra que Salut ja ha augmentat fins a 38: "No són malalts, són persones sanes", va insistir Guix, qui va assegurar que no estan ni en quarantena, ni confinades. Els professionals sanitaris monitoraran l'estat de salut d'aquestes persones que, de moment, no presenten cap símptoma, tal com ha confirmat el secretari aquest matí.



El secretari ha assegurat que esperen un possible "degoteig" de casos durant els 10 dies vinents: "Ens preocupa relativament. Mentre siguin casos importats, el que ens interessa és detectar-los, aïllar-los i buscar els contactes. Estaríem més preocupats o alarmats si tinguéssim casos comunitaris", ha assegurat Guix. Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha afegit que, en cas que hi hagués transmissions entre la població catalana, tampoc estarien en un estat d'alerta: "A Alemanya i França primer van tenir casos importats que després van derivar en transmissions comunitàries i que es van controlar".

El secretari ha assegurat que esperen un possible "degoteig" de casos durant els 10 dies vinents

Guix ha afirmat que les mesures preventives respecte al coronavirus no es prenen per la gravetat del virus, sinó per evitar la seva propagació: "No estem parlant d'un Ebola. Estem parlant d'una malaltia que el 80% són casos lleus". Per aquest motiu, explica, la pacient es troba ingressada a l'hospital: "Si tinguéssim més casos i més pressió d'ingrés, aquesta pacient seria a casa", en referència a la lleugeresa dels símptomes. Guix assegura que Salut ha investigat altres casos, però que tots han donat negatiu menys els dos confirmats: "Ara hi ha menys possibilitats que ningú s'escapi, però alhora hi ha més càrrega de sospitosos a investigar".



A més, el secretari també ha explicat que els criteris per investigar possibles casos de coronavirus s'han ampliat. Ara per ara, només es tractaven com a possibles casos aquells que presentessin una afectació respiratòria greu, mentre que a partir d'ara qualsevol afectació respiratòria, lleu o greu, es prendrà com a criteri clínic. Precisament, aquest era el cas del nou infectat, que només presentava molèsties lleus. També s'amplien les regions que un pacient susceptible d'haver-se infectat ha d'haver visitat, més enllà de la Xina: les regions italianes de Lombardia, Véneto, Emilia-Romaña i Piamonte; Corea del Sud; Iran i Singapur.



Per altra banda, el Ministeri de Sanitat ha recomanat no viatjar a tots aquests punts on hi ha brots de coronavirus, a més del Japó, "si no és imprescindible". Malgrat aquesta recomanació, l'OMS no ha prohibit desplaçaments de persones ni de mercaderies: "Considerem més convenient que, en cas que no sigui imprescindible, és millor no viatjar-hi", ha dit el ministre Salvador Illa.

El Govern pren mesures preventives

La consellera de Salut s'ha reunit amb els secretaris generals de tots els departaments per transmetre la informació dels protocols i esclarir dubtes, així com per pautar formes d'actuació cabudes: "Estem absolutament preparats per detectar qualsevol cas. Tenim protocols vius que anem actualitzant".



Vergés ha reiterat que es troben en fase de contenció i que l'objectiu d'aquest pla és evitar-ne la propagació, però que la resposta no es deu a la virulència del virus.



El seguiment de l'estratègia es durà a terme a través del comitè de direcció del pla d'actuació anomenat Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per a pandèmies, format pels departaments de Salut i Interior de la Generalitat.



Eleven a 15 els casos de coronavirus a tot l'Estat

Aquest dijous al matí s'ha confirmat dues persones afectades de la Comunitat de Madrid, un periodista a València que va viatjar a Milà per cobrir un partit de futbol i el tercer cas de la dona ingressada al Clínic, elevant a 15 la xifra de casos detectats a tot l'Estat.



El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha informat que s'han registrat dos casos nous del coronavirus Covid-19 a la Comunitat de Madrid, detectats aquest matí.

El primer pacient, de 50 anys, està hospitalitzat per pneumonia des del 24 de febrer i està estable, no pas com l'home de 77 anys que està en estat greu. Segons dades preliminars, cap dels dos havia viatjat a cap país de risc on s'estiguin registrant brots, com ara Itàlia, Iran, Corea del Sud o la Xina.



Per la seva part, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat valenciana ha confirmat un segon cas de coronavirus al País Valencià, el dotzè en actiu a l'Estat. Es tracta d'un home amb símptomes compatibles amb la malaltia i que ha donat positiu en les primeres anàlisis. Així doncs, de moment es tenen constància de quatre casos a Tenerife, un a la Gomera, dos a Catalunya, dos al País Valencià, dos a la Comunitat de Madrid i un a Sevilla.