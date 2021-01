Salut contempla superar els 4.000 ingressats i els 700 pacients a les UCI les properes setmanes

Tot i que les xifres fa dies que no deixen de créixer, el pic de pressió assistencial de la tercera onada encara no s'ha assolit. De fet, la situació encara pot empitjorar força, segons han afirmat els responsables del Departament de Salut en la roda de premsa de balanç de la situació de la pandèmia a Catalunya. Segons ha manifestat el coordinador de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, Salut veu probable superar els 4.000 pacients ingressats als hospitals per coronavirus i les 700 persones a les UCI, en el que seria el pic de l'actual onada. De fet, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que se superaran els pics de pressió de la segona onada, quan va haver-hi 2.811 ingressats als hospitals i 592 a les UCI amb Covid-19.



En el cas dels ingressats amb la malaltia es tractaria de la xifra més elevada des de l'esclat de la pandèmia, ja que fins ara el topall són els 2.870 pacients del 15 d'abril, una xifra propera als 2.809 que hi ha aquest dilluns, de moment el nivell més elevat de la tercera onada i només per sota de la del 15 d'abril i dels 2.811 pacients del 8 de novembre. Pel que fa a les UCI, ara mateix acumulen 550 persones amb Covid, mentre que la xifra de 700 no s'assoleix des de finals d'abril, durant la primera fase de l'epidèmia. Aleshores es va arribar als 1.529 ingressats amb Covid a les UCI catalanes el dia 6 d'abril.

La consellera Vergés ha explicat que aquesta setmana arribaran menys de la meitat de les vacunes de Pfizer i BioNtech previstes inicialment per una retallada temporal en la distribució i que per això prioritzaran l'administració de la segona dosi i a fer una reserva perquè no quedi trencat el cicle per a la immunització.



Tot i que els responsables de Salut comencen a albirar un cert fre en el nombre de contagis de la tercera onada i alguns indicadors milloren, com la positivitat en les proves diagnòstiques, Mendioroz ha advertit que "encara queda molt de temps fins a poder parlar d'una relativa estabilitat", en roda de premsa aquest dilluns. D'entrada, perquè el nombre de contagis és molt elevat -26.791 en l'última setmana- i encara no s'ha ni arribat al pic, si bé els responsables sanitaris el preveuen per als propers dies. De l'altra, perquè la pressió assistencial és "important" i continuarà creixent en les properes setmanes, seguint sempre el patró del virus, en què primer augmenten els casos, després els ingressos i, finalment, a les UCI.