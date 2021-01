La tercera onada no frena i ja arriba als nivells d'ocupació hospitalària de la segona

129 morts i 179 nous ingressos als hospitals amb Covid. Aquestes són dues de les principals xifres del darrer balanç de la situació de la pandèmia a Catalunya, fet pel Departament de Salut. Tot i que indicadors com el risc de rebrot o la velocitat de propagació -o taxa Rt- han experimentat un descens -malgrat seguir a nivells molt elevats-, la realitat és que l'empitjorament de bona part de les dades continua i, en algun cas, ja s'ha arribat al nivell més alt assolit durant la segona onada.



Amb els nous ingressos, ara mateix ja hi ha 2.809 malalts Covid als hospitals, de llarg la xifra més elevada de la tercera onada i que durant la segona només s'havia assolit el 8 de novembre (2.811). En la segona onada, que va tenir com a moments més intensos el període comprès entre la segona meitat d'octubre i la primera de novembre-, els pacients Covid van superar els 2.600 entre l'1 i el 12 de novembre, mentre que ara ja portem dos dies per damunt d'aquest nivell i, segons els experts, el pic d'ocupació assistencial encara no s'ha assolit.



El fort creixement d'ingressos hospitalari no ha arribat amb la mateixa intensitat a les UCI, que sumen 550 pacients, dos més que ahir. En aquest cas, en la segona onada el topall es va produir entre el 8 i el 16 de novembre, amb entre 578 i 592 pacients a cures intensives.

El risc de rebrot cau 40 punts i se situa en 754, molt per damunt dels 200 que indiquen un risc "molt elevat". Durant la tercera onada no s'ha arribat fins ara als 800 punts, que en la segona es van superar entre el 20 i el 30 d'octubre, amb un topall 1.048 el dia 23. La taxa Rt baixa vuit centèsimes, fins a l'1,31, de manera que cada 100 positius contagien 131 persones més, de manera que la pandèmia segueix creixent. En tot cas, aquí tampoc s'ha arribat a l'1,64 que va assolir-se el 23 d'octubre, i el nivell més elevat de les darreres setmanes ha estat l'1,57 del 17 de desembre.

Apropant-se al nivell de mortalitat del novembre

Pel que fa als casos, en les darreres 24 hores se n'han comunicat 2.533, un nivell més baix que els dels últims dies però que quadra amb la caiguda de notificacions que hi ha els caps de setmana, quan hi ha un cert retard en la transmissió de dades. Ara bé, si s'agafa la darrera dada setmanal -entre el 8 i el 14 de gener- el nombre de positius és de 26.791, la xifra més elevada de la tercera onada i que en la segona només va superar-se entre el 16 d'octubre i el 5 de novembre, amb tres setmanes entre els 28.000 i els 32.000 casos. La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants és ara de 602 (sis més). La xifra es mou en el llindar més elevat de la segona onada, quan entre el 21 d'octubre i el 14 de novembre es van superar els 550, amb un sostre de 840 l'1 de novembre.



Amb les 129 noves morts comunicades, el total de víctimes des de l'esclat de la pandèmia és de 18.141. Si el balanç és setmanal, amb les darreres dades definitives entre el 8 i el 14 de gener van perdre la vida per la Covid 443 persones, una dada només per sota de les que van registrar entre el 30 d'octubre i el 5 de novembre (495) i el 6 i el 12 del mateix mes (471), en el moment de més mortalitat de la segona onada.