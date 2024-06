Salut defensa que el tancament de llits a l'estiu no són retallades, sinó "ajustaments"

A més de la Vall d'Hebron, els hospitals Arnau de Vilanova de Lleida i el Doctor Trueta de Girona també disminuiran la seva activitat i reduiran al mínim l'activitat quirúrgica programada no urgent a l'estiu. Salut defensa que no són retallades, sinó "ajustaments" planificats. El sindicat Metges de Catalunya ha reclamat explicacions al Departament i avisa que la ciutadania i els professionals notaran les conseqüències.

En declaracions a Catalunya Ràdio, el subdirector del Servei Català de Salut (CatSalut), Alfred Garcia, ha afirmat que s'està "lluny de les retallades" i ha afegit que durant els primers mesos de l'any s'ha fet més activitat per tal de poder "ajustar" ara la de l'estiu.

"Disminuir l'activitat programada entorn al 25% a l'estiu quan els professionals fan vacances, no sembla un disbarat"

Garcia ha recordat que en aquesta època de l'any la demanda baixa i tots els professionals han de fer vacances. "Disminuir l'activitat programada entorn al 25% a l'estiu, en un moment en què el 100% dels professionals fan vacances, no sembla un disbarat", ha manifestat.



Garcia ha insistit que per al 2024 hi ha més recursos, més professionals consolidats al sistema i més activitat. Garcia ha aportat algunes xifres com el fet que durant els primers cinc mesos de l'any, els hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) han fet un 10% més d'intervencions quirúrgiques en comparació amb el 2023. Ha afegit que si es compara amb el 2019, l'increment és del 14,61%.

D'altra banda, ha assegurat que, tenint en compte que es fa aquesta planificació per a tot l'any dels quiròfans, la més micro, quan s'avisa als pacients no es fa fins unes dues setmanes abans. Per això, ha afirmat que no hi haurà desprogramacions concretes a pacients perquè directament no se'ls ha avisat. En relació a això, ha negat que aquests ajustos impliquin un increment de les llistes d'espera.

Més recursos disponibles

En l'àmbit econòmic, ha assegurat que el 2024 hi ha un increment del 4,5% dels recursos disponibles en comparació amb el 2023, motiu pel qual ha negat que es pugui parlar de retallades. Ha admès però que aquest increment seria superior si s'haguessin aprovat els pressupostos i això ha portat els gestors dels centres a fer una gestió "eficaç" dels recursos i una "planificació correcta".

Pel que fa als CAP, ha explicat que a l'estiu se centren més en la patologia aguda i que hi ha zones on es faran reforços, per tal de mantenir un nivell d'assistència "adequada a la demanda", que canvia segons el territori a l'estiu.

Metges de Catalunya reclama explicacions

No ho veu igual el sindicat Metges de Catalunya, que veu "contradiccions" entre els missatges donats i que, en boca del secretari general Xavier Lleonart, ha reclamat que algun responsable del Departament o del CatSalut "surti i aclareixi de forma nítida" si hi ha o no retallades i que faci una relació detallada de les afectacions per centres.

Lleonart ha considerat que si baixa l'activitat a l'estiu és "obvi" que la ciutadania i els professionals notaran les conseqüències. Precisament sobre els professionals, ha criticat que se'ls vulgui "confrontar" amb els pacients assegurant que el fet d'haver incrementat els salaris també té els seus efectes. Lleonart ha asseverat que quan es va signar el nou acord de l'ICS se'ls va dir que els recursos estaven garantits "hi hagués o no pressupostos".