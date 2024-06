Vall d'Hebron reduirà un 24% la seva activitat i tancarà 272 llits durant l'estiu per falta de pressupost 

La Vall d'Hebron de Barcelona reduirà un 24% la seva activitat durant l'estiu, segons ha avançat El Periódico. A més, l'hospital tancarà 272 llits d'hospitalització per falta de pressupost. Habitualment, el centre reduïa el 16% dels llits només durant l'agost per les vacances del personal, però ara també ho farà juliol i setembre i atribueix la decisió als ajustaments de l'Institut Català de la Salut. Segons el mateix diari, també es tancarà l'activitat programada no urgent durant aquests tres mesos.



L'hospital Vall d'Hebron té un pressupost per al 2024 d'uns 980 milions, uns 20 més que l'any passat. Tot i aquest augment, el gerent de l'hospital, Albert Salazar, ja va admetre al març que per complir-lo haurien de fer "un esforç de gestió en la despesa ordinària", que xifren en uns 33 milions.

Aquest "esforç" ve determinat per l'anul·lació del sobrecost de la Covid-19, l'increment de la plantilla el 2023 i la redistribució de professionals al territori que vol fer el Departament de Salut. El conseller Manel Balcells ja va demanar als grans hospitals de Barcelona un "ajust de gestió" per "equilibrar" les noves contractacions als centres catalans.

Fonts de l'hospital expliquen que aquest increment en el nombre de llits tancats aquest any forma part del conjunt de mesures del centre per poder complir el pressupost.

200 professionals eventuals menys

De fet, a l'abril Vall d'Hebron ja va comunicar a la plantilla que no renovaria el contracte de 200 professionals eventuals del període d'hivern que s'havien prorrogat durant la pandèmia, ja que no comptava amb els fons vinculats a la Covid-19.

El sindicat d'infermeria SATSE Catalunya alerta que aquestes retallades pressupostàries "afectaran la qualitat assistencial i l'accessibilitat" als serveis de Vall d'Hebron i que les llistes d'espera quirúrgiques. A més, el sindicat tem que el nombre de contractes que no es renovin augmenti fins als 400.