Vall d'Hebron comunica a la plantilla una retallada de 200 professionals eventuals

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha comunicat a la plantilla que no renovarà el contracte de 200 professionals eventuals, segons ha avançat El País. Es tracta de contractes del període d'hivern que durant la pandèmia s'havien prorrogat. Ara, però, el centre ha de reduir 33 milions de despesa perquè ja no compta amb els fons vinculats a la Covid-19 i, a més, ha d'assumir les millores salarials derivades del nou conveni dels professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS).

El tercer factor que determina aquest ajust és la redistribució dels professionals al sistema sanitari que vol impulsar el Departament de Salut per garantir l'equitat territorial. Així ho va explicar el gerent de Vall d'Hebron, Albert Salazar, quan va reconèixer un "esforç de gestió" en la despesa ordinària aquest any en els comptes de l'hospital. Aleshores el centre tenia un pressupost per al 2024 d'uns 980 milions, uns 20 més que l'any passat.

L'equitat territorial que vol impulsar el Departament obliga els grans hospitals a no renovar contractes perquè els professionals treballin a hospitals secundaris amb menys personal disponible. En aquest sentit, el Govern donarà incentius econòmics als professionals sanitaris que es traslladin als CAP de l'àmbit rural. Els metges i metgesses rebran un increment anual d'uns 3.500 euros i els infermers i infermeres, llevadores, i treballadores socials, 2.000 euros.



Tot plegat, i segons el mateix diari, l'ajustament comportarà un augment de les llistes d'espera del centre, que estudia reduir encara més l'activitat quirúrgica a l'estiu. Fonts de CCOO diuen a El País que l'activitat quirúrgica disminuirà més del que és habitual a l'estiu. Normalment les operacions es redueixen des de la segona quinzena de juliol fins a la primera de setembre; però aquest any el període podria ser més gran. "Hi haurà menys plantes habilitades", insisteixen.



SATSE discrepa de les raons al·legades per Vall d'Hebron

El sindicat d'infermeria SATSE Catalunya alerta que aquestes retallades pressupostàries "afectaran la qualitat assistencial i l'accessibilitat" als serveis de Vall d'Hebron i que les llistes d'espera quirúrgiques. A més, el sindicat tem que el nombre de contractes que no es renovin augmenti fins als 400.

"Ni les millores del tercer acord ni l'equitat territorial són raons per deixar d'invertir en un dels hospitals referents de Catalunya"

En un comunicat, SATSE manifesta "total desacord" amb les raons amb què l'hospital justifica aquest ajust: "Ni les millores del tercer acord ni l'equitat territorial són raons per deixar d'invertir en un dels hospitals referents de Catalunya". "Ens han comunicat que els càlculs del que suposaven les millores s'havien fet sobre la plantilla existent al primer semestre del 2023 i que un creixement de contractes al segon semestre provoca que no quadrin els números. Això no té sentit, ja que la plantilla s'ha mantingut molt estable", expliquen els delegats de SATSE Vall d'Hebron en declaracions recollides al comunicat.

SATSE també avisa que la redistribució de professionals en pro d'una major equitat territorial és una manera de "forçar" els professionals a abandonar els grans hospitals de referència i alerta que "no té sentit minvar la inversió en un centre que és cabdal en diverses especialitats i que atén moltíssima població de fora de l'àrea metropolitana".