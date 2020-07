Salut demana ajuda a sanitaris de tot Catalunya per fer front als brots de Lleida

El Departament de Salut ha demanat que sanitaris i treballadors socials voluntaris de tota Catalunya vagin a Lleida davant de la previsió d'un augment de casos en les pròximes setmanes a la comarca del Segrià (Lleida), confinada des d'aquest dissabte. Així ho ha explicat la gerent de la regió sanitària del Alt Pirineu i Aran (Lleida), Irina Farreny, en una roda de premsa. El cap de Vigilància Epidemiològica, Pere Godoy, ha indicat que si després de dues setmanes "no hi ha un canvi de disminució clar, es valorarà el confinament a casa".

Sobre els reborts a Ponent, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que la situació al Segrià "no és exactament la mateixa" que al març o l'abril -durant les pitjors setmanes de la pandèmia- però preveu que els casos creixin els propers dies, perquè "les mesures no tenen efectes d'avui per a demà".

La consellera ha explicat a Catalunya Ràdio que als set dies es podrà veure si s'ha estabilitzat una mica la tendència i "com evolucionen" les mesures preses, després que dissabte es decretés el confinament perimetral de la comarca.

En tot cas, en la línia del que ja va dir diumenge, ha reconegut que no es pot descartar res. La consellera ha constatat que hi ha transmissió comunitària, i per això s'ha actuat. En el cas de la Segarra, en canvi, ha dit que la situació està "molt estable" i no és comparable amb la del Segrià, on sí que hi ha hagut un creixement "fort" de casos. De fet, es va passar de 188 casos la setmana del 22 de juny a 549 la del 29. L'última setmana els brots s'han doblat, passant dels set als 14: en concret, són en 10 empreses hortofrutícoles, dos en residències de gent gran, a l'alberg Jericó (26 casos) i en un edifici del Centre Històric (15). En una setmana el volum d'hospitalitzacions a l'Arnau de Vilanova ha passat de 18 a 24, de manera que no s'està doblegant la corba. De la Segarra, ha parlat del cas de Guissona i de Bon Area, la principal empresa de la comarca.



D'altra banda, aquest diumenge el Govern va constituir un gabinet per fer un seguiment diari de l'evolució del coronavirus al Segrià. El nou òrgan es reunirà diàriament i s'hi coordinaran les actuacions sobre el terreny. Estarà presidit pel delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, i hi participaran els responsables dels serveis territorials dels departaments de Presidència, Economia i Hisenda, Interior, Salut; Treball, Afers Socials i Famílies; i Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que la decisió de la Generalitat de confinar la comarca del Segrià ha estat "correcta" i "valenta" però ha opinat que s'hauria d'haver fet abans. "Ens hauria agradat que fos una mica abans però no és fàcil prendre decisions així", ha dit. El director del CCAES ha descartat que calgui prendre per ara "mesures supracomunitàries" pels brots i ha esperat que "si se segueixen controlant", no faci falta. "Si no s'apliquen i superen l'àmbit de les CCAA o es comença a no saber què està passant" és quan s'hauria de valorar prendre "accions més dràstiques" d'àmbit estatal que podrien requerir "coses com les que vam veure en el passat", ha explicat. Aquest dimarts el Ministeri de Sanitat mantindrà una reunió bilateral amb Catalunya per parlar sobre la situació al Segrià.

Controls als accessos

El Segrià ha viscut aquest dilluns la primera jornada laboral amb controls policials als accessos i les sortides com a conseqüència del confinament perimetral. Els Mossos d'Esquadra desplegats en 25 punts de control a diferents carreteres del perímetre del Segrià han aturat alternativament els vehicles i només demanen el certificat d'autoresponsabilitat que es pot descarregar de forma voluntària al web del Departament d'Interior. No serà fins aquest dimarts que està previst que sigui necessari acreditar els desplaçaments laborals amb un certificat que hauran d'emetre les empreses de cada treballador. Uns 200 agents dels Mossos estan desplegats des de dissabte en aquest dispositiu per garantir el tancament de la comarca.

La Conselleria d'Agricultura i Unió de Pagesos rebutgen que es responsabilitzi el sector de la fruita

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha demanat aquest dilluns que es deixi "d'estigmatitzar" el sector agrari. Jordà ha assegurat que la problemàtica deriva de la gran quantitat de gent que mou el sector a la zona i de cert relaxament en la mesures de seguretat, i ha apuntat que s'ha creat una comissió de seguiment exhaustiu que revisarà la situació diàriament.



Per altra banda, Unió de Pagesos també ha rebutjat que es responsabilitzi del confinament el sector de la fruita, i el representant del sindicat Josep Maria Companys ha assenyalat que la situació de temporers i de persones en situació irregular que dormen al carrer en ciutats com ara Lleida és un problema "social" i no del sector agrari. El portaveu ha manifestat en declaracions recollides per l'ACN que no entén perquè s'està responsabilitzant el sector de la situació de persones que arriben a la plana de Lleida per treballar a la fruita, moltes de les quals sense cap contracte de treball i, ni tan sols, amb la seva situació regularitzada.



"Els pagesos no contractem l'1 de juliol, si no que ja parlem amb la gent mesos abans perquè com a empresari volem tenir la plantilla i no haver de dependre de la gent que arriba i passa per la finca", assenyala. Així, ha subratllat que "el sector agrari no té els seus treballadors dormint al carrer". Companys assegura que, com a mínim, el 97% dels pagesos estan "fent les coses bé", amb els treballadors donats d'alta, pagant el preu del conveni i allotjant la gent en allotjaments comunitaris o cases particulars, tot i que altres temporers opten per compartir un habitatge que han llogat, ha apuntat. Tot i això, Unió de Pagesos rebutja l'actuació d'aquelles empreses que no compleixin la normativa i lamenta que l'actuació d'una minoria acaba perjudicant a la imatge del conjunt del sector.