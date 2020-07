El Govern ordena el confinament perimetral del Segrià

El Govern ha ordenat aquest matí el confinament perimetral de la comarca del Segrià, a la regió sanitària de Lleida, on actualment hi ha vuit brots de coronavirus actius. La mesura afectarà als 210.000 habitants de la zona, que no podran entrar-hi ni sortir-ne a partir de les 12 hores d'aquest dissabte. En roda de premsa posterior a una reunió d'urgència del Procicat, el president de la Generalitat, Quim Torra, ho ha qualificat de "decisió difícil", però ha afegit que cal fer aquest "pas enrere" per protegir la població i controlar el rebrot. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que al Segrià han detectat "una incidència molt superior" que obliga a fer "actuacions específiques" per contenir el virus.

Es permetrà la mobilitat laboral

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha detallat la mesura, i ha explicat que el confinament entrarà en vigor a les 12 hores d'aquest dissabte, tot i que fins les 16 hores es permetrà la sortida de la zona de les persones que no tinguin el domicili habitual a la comarca, així com l'entrada de les que sí que ho facin. Així mateix, mentre duri el confinament perimetral es permetrà la mobilitat laboral, incloent el transport, el comerç i les activitats empresarials, entre d'altres. A més, no afectarà la mobilitat per autovies i autopistes de la zona, que estarà permesa sempre que no se surti de la via. Hi haurà 25 dispositius dels Mossos d'Esquadra, amb uns 200 efectius, per mantenir el compliment de la mesura.



Tant el conseller Buch com la consellera Vergés han recomanat a la població la permanència als seus domicilis, limitar la mobilitat i els contactes socials, mantenint sempre les mesures de seguretat -distància personal, ús de mascareta i higiene de mans. El Govern ha situat en 10 el nombre màxim de persones recomanades per trobada, i Vergés ha posat èmfasi en evitar trobar-se freqüentment amb diferents grups.

Les residències de gent gran hauran de restringir les visites, i els centres de dia romandran tancats

Pel que fa a les residències de gent gran, es recomana que restringeixin les visites, i els centres de dia de gent gran romandran tancats. Vergés ha emplaçat als col·lectius vulnerables a no moure's de casa si no és estrictament imprescindible.



Vergés ha remarcat que és necessari que les explotacions agrícoles, origen dels brots, mantinguin "un bon control de les mesures higièniques". La consellera ha posat en valor la feina de cribatge de casos que han fet fins ara i que "ha permès controlar els brots", i ha dit que mantindran oberts els espais on s'han confinat diferents grups de persones i que els han permès preparar-se bé assistencialment.



Els casos nous a la regió s'han duplicat en l'última setmana -de 167 a 325- i, tot i que la majoria són lleus o asimptomàtics, també hi ha hagut un increment de les hospitalitzacions, que són 23 a planta i cinc a l'UCI. Aquest dissabte s'han confirmat 155 nous casos de coronavirus a la regió sanitària, segons les últimes dades publicades pel Departament de Salut. La xifra suposa un augment fort respecte a divendres, quan l'increment ja va ser alt, de 60 persones. En total, hi ha ara a la regió sanitària de Lleida un total de 3.706 casos positius, dels quals 599 són en residències.