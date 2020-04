Salut desenvolupa un pla de desconfinament progressiu per a final de mes

Que el Govern català no comparteix la decisió del Govern espanyol d’iniciar el desconfinament aquest dilluns amb el retorn a la feina de sectors no essencials ha quedat clar en totes les compareixences dels darrers dies. Aquest dissabte, a més a més, el Departament de Salut ha detallat quin és el seu pla de desconfinament, que hauria de ser "progressiu i per fases" i que hauria d’arrencar "a final de mes", és a dir, dues setmanes més tard del que ha decidit l’Executiu de Pedro Sánchez.



El pla de Salut contempla un desconfinament "en tres fases", en què cada pas a una nova etapa estigui basat "en fets objectius i verificables", segons ha anunciat el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Per a la consellera, Alba Vergés, la clau és evitar un "repunt de l’epidèmica i un nou pic de contagis sense que la corba no hagi caigut prou" i, per tant, el sistema sanitari no pugui assumir-lo. Segons Vergés, Catalunya està a pocs dies d'arribar al pic de l'epidèmia, moment en què podrien iniciar-se les mesures de desconfinament. En qualsevol cas, el pla de Salut dependrà de la voluntat del Govern espanyol, que amb la centralització de competències dictada per l'Estat d'alarma és qui s'ha atribuït les competències a l'hora de decidir les mesures a aplicar.



El secretari de Salut Pública de la Generalitat ha detallat que la primera fase de desconfinament, que hauria d’arribar a criteri de Salut a finals de mes, implicaria que persones amb feina poguessin anar a treballar, però sempre que s’evitessin les aglomeracions al transport públic en hora punta i es prenguessin les mesures de seguretat i higiene pertinents, com ara l’ús de mascaretes. A posteriori, en la segona fase podrien sortir "persones sanes sense que fos per motius de necessitat bàsica". Això "també seria aplicable als infants" i se seguiria recomanant l’ús de mascaretes, i també s’aplicarien mesures de seguretat, com la distància social, i higiene.

La tercera fase implicaria l’obertura de bars i restaurants, però amb aforaments limitats per garantir el distanciament social i amb l’ús, sobretot, de terrasses. Finalment, s’obririen els equipaments culturals i les escoles, però també garantint les diverses mesures de seguretat i higiene.



En qualsevol cas, Joan Guix ha deixat clar que després d’aquestes fases s’arribaria a una "nova normalitat", perquè la que hi havia el gener de 2020 trigarà a tornar. La voluntat és "mantenir la incidència de nous casos per sota del llindar de la capacitat del sistema sanitari". A més a més, l’alt càrrec de Salut també ha comentat que la voluntat és establir un sistema de vigilància que permeti controlar l’epidèmia a partir de la detecció i aïllament de casos, l’estudi de contactes (a través de PCR i altres eines de test ràpids), i la monitorització de l’impacte de l’epidèmia.

Vergés reclama evitar la precipitació en el desconfinament

La consellera de Salut, de la seva banda, ha insistit que "els experts ens diuen que la precipitació en el desconfinament pot comportar un repunt de casos i un nou pic" i ha assegurat que el pic de casos s’assolirà "en pocs dies" i aleshores seria el moment ideal per començar a permetre la sortida, gradual, de la població. "Les mesures que hem aplicat de confinament han funcionat, ens han permès tenir un sistema amb capacitat d’atendre tothom", ha reiterat Vergés, per a qui amb el canvi de mesures, "l’evolució que ara tenim controlada podria canviar", el que implicaria, entre d’altres coses, disminuir la protecció als grups de risc.



Prèviament, la titular de Salut ha insistit que s’ha aconseguit augmentar la capacitat del sistema sanitari català, que ara ja compta amb més de 2.000 llits per a crítics -més del triple dels que tenia abans de l’inici de l’epidèmia- i que això ha permès garantir l’atenció a tothom. "Els darrers dies hem aconseguit estabilitzar el nombre de pacients crítics en uns 1.600. El sistema s’ha preparat molt i està aguantant molt bé, tot i que continuarem tenint molta pressió", ha assegurat la consellera per a qui és fonamental seguir amb la "contenció i reducció de l’epidèmia" per evitar nous escenaris de gran risc.