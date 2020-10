Salut intensificarà divendres les mesures contra la pandèmia: "La situació és crítica"

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha assegurat que s'anunciaran noves mesures per frenar els contagis de la Covid-19 de cara a divendres –quan caduquen les restriccions vigents-. "Hi haurà noves mesures perquè les necessitem", ha remarcat en roda de premsa Ramentol. El secretari general ha apuntat que tot i que s'està veient una lleugera desacceleració en el creixement de l'epidèmia gràcies a les restriccions a la restauració, "no deixa de ser un creixement". Ha insistit que la situació "és crítica" i el sistema sanitari "no aguantarà gaires dies ni setmanes" el ritme de contagis. Ramentol també ha detallat que les UCI estan al 80% d'ocupació i que de tots els llits ocupats el 46% ho estan per pacients amb coronavirus.

A la roda de premsa, Ramentol ha evitat detallar quines són aquestes noves mesures que s'aplicaran, però, ja que ha explicat que estan sotmeses a un debat tècnic. Així, no s'ha volgut referir a la possibilitat d'un confinament de cap de setmana, com havia suggerit la portaveu del Govern, Meritxell Budó, o de confinaments perimetrals de zones amb una alta incidència. En tot cas, ha fixat el límit en divendres, que és quan expiren les mesures vigents fins ara després de 14 dies en actiu –amb la possibilitat que es prorroguin i se n'afegeixin de noves-.



Per la seva banda, el coordinador de la unitat de seguiment del coronavirus a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha advertit que la situació "és crítica" i ha afegit que és "gairebé insostenible" pel ràpid creixement del nombre de casos. "Si hi ha un moment on ens hem de conscienciar que la situació és molt complexa i que hem d'extremar mesures, és aquest", ha insistit.

Mentre els contagis a l'exterior siguin tan freqüents "serà difícil funcionar amb normalitat" a les escoles

En relació a les escoles, Mendioroz ha dit que continuen treballant perquè siguin espais segurs però ha alertat que en alguns centres s'ha superat el 10% de positius respecte al total d'alumnes, dades que ha qualificat de "molt preocupants". L'epidemiòleg ha aclarit que els contagis no acostumen a ser als centres escolars sinó a fora, però ha remarcat que mentre els contagis a l'exterior siguin tan freqüents "serà difícil funcionar amb normalitat" a les escoles. "Hi ha moltes afectacions en infants, confinaments de grups estrets i d'escoles que dificultaran el curs escolar", ha avisat.

Retards en les PCR

D'altra banda, Ramentol ha admès que aquesta setmana s'han registrat alguns retards en la realització de proves PCR a persones que l'han sol·licitat i l'ha atribuït al gran nombre de peticions rebudes. A més, ha recordat que es va haver de fer un cribratge entre els professionals de l'Hospital Vall d'Hebron per un brot detectat a l'hospital i per això es va sobrepassar la capacitat. Ramentol ha explicat que en els dies vinents i amb l'ajuda dels tests d'antígens es podrà eixugar aquesta bossa de proves pendents.