El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat la creació d'un pla integral de salut mental i emocional per reforçar els serveis bàsics i essencials en aquest àmbit. Aragonès ho ha dit en la seva primera visita institucional com a president, a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on s'ha reunit juntament amb l'alcaldessa, Marta Farrés, amb els responsables de l'equip de psiquiatria infantil del Servei de Salut Mental del centre. El president ha destacat que aquest pla serà transversal i integrarà diversos departaments del nou Govern per actuar de manera conjunta davant de l'increment de casos vinculats a trastorns d'ansietat en un 127% a tot Catalunya i del 195% en temptatives de suïcidi respecte l'any anterior, entre d'altres.



Aragonès ha assegurat que ha volgut que el seu primer acte púbic fos en un centre on s'atenen joves i infants en matèria de salut mental, on s'aborda una de les conseqüències "més dures i molts cops invisible" de la pandèmia. "Posem en marxa un pla integral de salut mental i emocional més enllà de l'àmbit sanitari, involucrant tota la comunitat, els serveis socials, les administracions locals o la comunitat educativa", ha destacat el president.

Tot i tractar-se d'un aspecte vinculat estretament a la salut i que serà "un dels principals encàrrecs que tindrà el titular de la cartera", Aragonès assegura que caldrà integrar diferents departaments del nou executiu. Amb les dades a la mà, assegura que el combat a les conseqüències que la crisi del coronavirus ha tingut en la població s'ha de centrar en evitar les desigualtats que ha generat o el "trencament de molts projectes de futur", sobretot entre els més joves.



Amb dades a la mà, Aragonès ha assenyalat que en relació a l'any anterior s'ha registrat a tot Catalunya un increment del 127% de casos de trastorn d'ansietat, un 33% de depressió i altres trastorns mentals, i un 195% de casos de suïcidi. Només a Sabadell, la unitat especialitzada en l'atenció dels casos a l'àrea d'influència del Parc Taulí ha treballat amb un increment del 21,6% de casos de trastorns en la conducta alimentària.

Protestes i reclamacions

A l'entrada principal de l'hospital una comitiva de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) esperava Aragonès, que en arribar s'ha aturat a conversar amb el seu president, Manuel Navas. El portaveu veïnal li ha traslladat la necessitat de resoldre el que consideren un greuge històric en matèria de salut a la ciutat, amb mancances com la inexistència de cap plaça pública de residències per a gent gran o la necessitat de reforçar el servei al centre d'atenció primària del barri de Poblenou.



Per la seva banda, l'alcaldessa, Marta Farrés, ha agraït a Aragonès que la primera visita institucional com a president l'hagi fet a la ciutat i ha posat en agenda abordar els aspectes que afecten la ciutat i la comarca del Vallès Occidental, entre ells la proposta perquè Sabadell aculli una nova escola d'Infermeria vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Parc Taulí.