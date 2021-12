Salut rectifica i finalment els contactes estrets vacunats no hauran de confinar-se

El Departament de Salut ha rectificat i finalment els contactes estrets no hauran de confinar-se si estan vacunats. Ho fa després que la Comissió de Salut Pública, que depèn del ministeri de Sanitat, ho hagi estipulat així. En un comunicat, el Departament admet que el nou protocol estatal genera "importants dubtes sobre la seva aplicabilitat" però justifica que el seguirà per evitar "més desconcert" entre la ciutadania i els professionals sanitaris.

Salut fa marxa enrere però afirma que el nou protocol va en contra del criteri científic

Així, Salut fa marxa enrere i no introduirà canvis pel que fa les quarantenes que quedaran com actualment: les persones correctament vacunades no han de fer una quarantena si han estat contactes estrets d'una persona positiva de Covid-19.



Fins ara, els contactes de persones positives amb la variant òmicron havien de confinar-se, estiguessin vacunades o no, i Salut va decidir la setmana passada ampliar aquesta mesura a tothom independentment de la seva pauta vacunal, ja que aquesta nova variant és molt més transmissible i serà aviat la majoritària. Tot i això, el ministeri va modificar el protocol aquest dimarts, eliminant la quarantena obligatòria pels contactes de positius d'òmicron, fet que ha motivat el pas enrere de Salut. El ministeri sí que estableix, però, que els contactes han de "limitar les seves activitats a les essencials tot reduint al màxim les seves interaccions socials".



Salut no està d'acord amb el canvi i exposa que difereix del criteri científic anteriorment exposat per la mateixa comissió, així com el de l'Agència de Salut Pública i les recomanacions del Comitè Científic Assessor del Departament. Per això insten al ministeri a justificar la decisió. De fet, la presidenta d'aquest comitè, Magda Campins, ha afirmat que el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties defensa que la quarantena sigui per a tots els contactes estrets de positius per l'escapament de la nova variant òmicron a les vacunes.



Segon dia consecutiu de rècord de contagis

Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, els casos segueixen a l'alça i han tornat a trencar el rècord de casos en un dia: Salut n'ha declarat 10.986 en les últimes hores, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia. La pressió hospitalària també segueix en augment, amb 13 ingressats més, que ja arriben als 1.326. A les UCI, hi ha un total de 343 pacients, tres més. El risc de rebrot baixa lleugerament i se situa en 1.144 punts, igual que la velocitat de contagi, que passa d'1,67 a 1,45 punts.



Els contagis en l'última setmana han augmentat un 70%, segons les dades consolidades, passant de 23.000 a 39.000 casos. La taxa de positivitat se situa en l'11,44%, molt per sobre del llindar del 5% que l'OMS considera clau per mantenir el control de la pandèmia. La mitjana d'edat de les persones positives és de 36,20 anys.