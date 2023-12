Sánchez ascendeix María Jesús Montero i la nomena vicepresidenta primera

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha designat l'actual vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, com a nova vicepresidenta primera. És un dels canvis que ha efectuat el líder de l'Executiu després de la sortida de l'anterior vicepresidenta primera, i ministra d'Economia, Nadia Calviño.

La notícia ha estat avançada per la Cadena SER i ha pogut ser confirmada per Público. L'economista serà la primera dona a dirigir el Banc Europeu d'Inversions (BEI).



Montero surt així molt reforçada políticament i es confirma com una de les més estretes col·laboradores de Sánchez. L'any passat va ser nomenada vicesecretària general del PSOE, número dos del partit. Ara també és la número dos del Govern.

L'actual ministra d'Hisenda ha estat una de les persones encarregades de negociar l'acord d'investidura de Sánchez. De la mateixa manera, en el seu balanç hi ha tirar endavant tres Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) en "temps i forma". Actualment es troba ja en marxa el procés per aprovar els primers comptes públics de la nova legislatura durant els primers mesos de 2024.

La vicepresidenta quarta desapareix i, per tant, continuaran sent tres dones les vicepresidentes del Govern de Sánchez: Montero, Yolanda Díaz i Teresa Ribera. El president ha volgut subratllar que els assoliments econòmics del seu Executiu no haurien estat possibles sense l'"intens i brillant" treball de Montero des de 2018.